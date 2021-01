Sport

Wintersport

Ski Alpin: Beat Feuz holt sich endlich seinen ersten Sieg in Kitzbühel



Bild: keystone

Beat Feuz holt sich nach Traumfahrt endlich seinen ersten Sieg in Kitzbühel

Beat Feuz ist endlich auch Hahnenkamm-Sieger. Der Emmentaler hat zum ersten Mal die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Das Rennen hat nach 30 Fahrern wegen dem stärker werdendem Wind abgebrochen werden müssen.

Video: SRF

Der Sieg von Feuz wurde von einem heftigen Sturz von Urs Kryenbühl überschattet. Der Schwyzer kam nach einem weiten Flug beim Zielsprung zu Fall. Nach der Erstversorgung auf der Piste wurde Kryenbühl mit dem Helikopter abtransportiert.

Zweitbester Schweizer war Carlo Janka. Der Bündner wurde Sechster und war so gut klassiert wie noch nie in diesem Winter. In Gröden war Janka Siebenter geworden.

Der erste Sieg von Feuz auf der Streif war überfällig. Viermal, dreimal in den vergangenen drei Jahren, war er schon Zweiter geworden. Vor vier Jahren war er mit dem sicheren Sieg vor Augen in der Traverse vor dem Zielhang gestürzt. (zap/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

