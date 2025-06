Kugelstoss-Talent Mya Lesnar hat einen berühmten Vater. Bild: imago

Die Tochter von Wrestling-Legende Brock Lesnar ist US-Meisterin im Kugelstossen

Papa Brock Lesnar war mehrmaliger Wrestling-Champion und gewann weitere Titel im Kampfsport. In Sachen Athletik und Erfolg scheint Tochter Mya Lesnar auf seinen Spuren zu wandeln.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen: Mya Lesnar sieht so stark aus wie ihr Vater, dass ein Social-Media-Nutzer mutmasst, dass Brock Lesnar gleichzeitig auch die Mutter ist. Doch das Aussehen ist nicht das einzige, was die 23-Jährige mit der WWE-Legende gemeinsam hat.

Wie der Wrestler und einstige UFC-Champion verfügt Mya Lesnar über eine eindrückliche Athletik. Die Studentin der Colorado State University wurde in der vergangenen Woche nämlich nationale Meisterin im Kugelstossen. Bei der College-Meisterschaft stiess sie das runde Metall im ersten Versuch 19,01 Meter weit, wodurch sie bis zum Ende des Wettkampfs an der Spitze blieb und die Zweitplatzierte um über 13 Zentimeter distanzierte.

«Es war ziemlich cool», sagte sie danach, «solche Würfe passieren nicht oft.» Dass sie diese Weite gleich im ersten Versuch erreichte, bedeutete ihr viel, wie Lesnar erklärte.

Mya Lesnar darf zu den grössten Talenten im Kugelstossen gezählt werden. Schliesslich stiess sie in dieser Saison bereits öfter gute Weiten, im letzten Jahr gewann sie bereits die College-Meisterschaft in der Halle. Ihr Karriere-Bestwert gelang ihr Anfang Mai auf der Leichtathletik-Anlage ihrer Universität. Die Weite von 19,6 m entspricht der achtbesten in diesem Jahr – in allen Klassen. Im letzten Jahr hätte sie damit bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen. Keine jüngere Frau übertraf die 19-Meter-Marke in diesem Jahr.

Über ihren Erfolg bei den nationalen College-Meisterschaften sagte sie nun: «Viele Emotionen. Viel harte Arbeit. Viel Hingabe. Und dann einfach ausführen und nicht zu viel nachdenken.»

Vater Brock Lesnar ist mehrmaliger Wrestling-Champion. Bild: www.imago-images.de

Schon Lesnars Vater Brock war am College ein erfolgreicher Sportler. Der heute 47-Jährige wurde 2000 Schwergewicht-Champion im Ringen, dann startete er seine Wrestling-Karriere in der WWE, wo er insgesamt zehnmal Champion wurde. In der Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC holte er sich ebenfalls einen Weltmeisterschaftsgürtel.