Nach dem topgesetzten Lokalmatador Jannik Sinner und dem Amerikaner Taylor Fritz erreichen auch der Deutsche Alexander Zverev und der Norweger Casper Ruud an den ATP Finals in Turin die Halbfinals.



Zverev, die Nummer 2 der Welt, beendete die Gruppenphase wie Jannik Sinner ohne Satzverlust. Er bezwang zum Abschluss den Spanier Carlos Alcaraz (ATP 3) in einer hochklassigen Partie 7:6 (7:5), 6:4. Nachdem am Abend Casper Ruud (ATP 7) den ersten Satz gegen den Russen Andrej Rublew (ATP 8) 6:4 gewonnen hatte, war das Ausscheiden von Alcaraz besiegelt. Der vierfache Sieger von Grand-Slam-Turnieren war in Turin gesundheitlich angeschlagen und deshalb einiges von seiner Bestform entfernt.

Bild: keystone

Zwar wehrte Alcaraz gegen Zverev acht von neun Breakbällen ab, jedoch gelang es ihm nicht, seinem Gegner den Aufschlag abzunehmen. Der deutsche Olympiasieger von 2021 stand bereits nach dem gewonnenen Tie-Break im ersten Satz als Halbfinalist fest. Im zweiten Satz nahm er Alcaraz gleich bei erster Gelegenheit zum 1:0 den Service ab.



Es war für Zverev der 69. Sieg in dieser Saison – kein Spieler auf der Tour hat in diesem Jahr öfters gewonnen. Der Gegner im Halbfinal ist der Amerikaner Taylor Fritz (ATP 5), gegen den er die letzten drei Duelle verloren hat. Zverev strebt den dritten Triumph an den ATP Finals nach 2018 und 2021 an.



Im zweiten Halbfinal ist Sinner gegen Ruud der klare Favorit. Die beiden trafen bislang zweimal aufeinander, beide Male gewann der Weltranglisten-Erste ohne Satzverlust. Ruud verlor zwar gegen Rublew den zweiten Satz 5:7, im entscheidenden Durchgang liess er dem Russen aber keine Chance. Nach 105 Minuten verwertete er den ersten Matchball zum 6:2. (nih/sda/dpa)