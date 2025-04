Kyshawn George fehlte den Washington Wizards nach einer Verstauchung des linken Knöchels zum dritten Mal in Folge. Der Walliser musste zusehen, wie seine NBA-Kollegen gegen Miami Heat die dritte Niederlage (94:120) in Serie kassierten.



Während die Wizards das Tabellenende der Eastern Conference zieren, legen die Heats einen tollen Endspurt in der Regular Season hin. Mit dem fünften Sieg in Folge dürften sie den Sprung in das Play-In geschafft haben. Auch die Atlanta Hawks mit Clint Capela belegen derzeit in der Eastern Conference einen Play-In-Platz. (riz/sda)

Bild: keystone