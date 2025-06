Dan Ndoye fährt die Krallen aus. Bild: keystone

Vier Tore für ein Halleluja – der Nati glückt der Test gegen Mexiko

Das Schweizer Nationalteam gewinnt das erste der beiden Testspiele auf der USA-Reise. In Salt Lake City bezwingt es Mexiko 4:2.

Die Partie im Rice-Eccles Stadium fand unter speziellen Bedingungen statt. Das Feld, auf dem normalerweise das College-Football-Mannschaft der Universität von Utah spielt, war im Vergleich mit normalen Fussballfeldern etwas enger, die Temperatur am frühen Nachmittag dafür hoch.

Die Schweizer Spieler auf der Ehrenrunde. Bild: keystone

Auch so ist zu erklären, wie das am Schluss sehr hohe Resultat zustande gekommen ist. Die vielen Wechsel in der zweiten Halbzeit, je sieben auf beiden Seiten, trugen ebenfalls dazu bei, dass die Partie mit zunehmender Dauer recht zerfahren und zufällig wirkte. Das bessere Ende hatten die Schweizer, die am Ende dank vier verschiedenen Torschützen den Sieg gegen den kommenden WM-Co-Gastgeber feiern konnten.

«Wir waren gefordert, Mexiko hat eine gute Mannschaft. Der Platz war sehr trocken, es war deshalb nicht möglich, den Ball schnell laufen zu lassen, so wie wir es wollten. Trotzdem kamen wir zu Chancen und schossen vier Tore. Es war ein gutes Spiel.» Murat Yakin, Nationaltrainer srf

Amenda von Beginn an, Jashari nicht

Murat Yakin, der im Vorfeld sagte, dass die beiden Juni-Testspiele die Lust auf die WM 2026 wecken sollten, setzte mehrheitlich auf angestammte Kräfte. Der Ausfall von Denis Zakaria, den der Nationaltrainer in der Verteidigung aufstellen wollte, hatte zur Folge, dass Yakin auf eine Viererkette umstellte – mit dem 21-jährigen Aurèle Amenda neben Abwehrchef Manuel Akanji. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt kam zu seinem erst dritten Länderspiel-Einsatz.

Embolos Torjubel? Versteckis. Bild: keystone

Ansonsten überraschte einzig, dass Ardon Jashari nicht von Beginn an auf dem Platz stand. Der Mittelfeldspieler, der in der belgischen Liga zum besten Spieler ausgezeichnet wurde, hatte hinter den arrivierten Kräften wie Granit Xhaka, Remo Freuler und Vincent Sierro zunächst das Nachsehen. Auch bei den Mexikanern, die im März die nord- und zentralamerikanische Nations League gewannen, waren einige, aber nicht alle vermeintlichen Stammkräfte auf dem Feld.

«Wenn es nach mir ginge, würde ich sehr gerne mit Granit Xhaka auflaufen. Aber der Trainer macht die Aufstellung und nicht ich.» Ardon Jashari, nach der Pause für Xhaka eingewechselt

Embolo eröffnet den Torreigen

Die Schweizer gingen in der 20. Minute durch Breel Embolo in Führung. Nach einer Balleroberung spielte Ricardo Rodriguez einen weiten Pass, Embolo umspielte mit etwas Glück den Goalie und schob den Ball dann locker am Verteidiger vorbei ins Netz.

Embolo bleibt cool und schiesst das 1:0. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit kamen die Mexikaner vor offiziell 41'508 Fans zum Ausgleich. Dass die Schweiz danach die Führung zurückerobern konnte, lag mitunter am starken Zeki Amdouni, der unmittelbar nach seiner Einwechslung zum 2:1 traf. Es war sein elftes Tor im 26. Länderspiel. Diesem ging jedoch ein klares Offside von Cédric Zesiger voraus, das jedoch nicht abgepfiffen wurde – ein VAR war nicht im Einsatz.

Amdounis 2:1 zählt, weil es keinen VAR gibt, der den Linienrichter korrigieren könnte. Video: SRF

Auch beim 3:1 durch Dan Ndoye hatte Amdouni die Füsse im Spiel. Er störte den Verteidiger beim Aufbau erfolgreich, danach lancierte Fabian Rieder den Bologna-Angreifer, der seinen zweiten Treffer im Nationalteam markierte. Vorlagengeber Rieder war es auch, der nach dem Anschlusstor der Mexikaner den Schlusspunkt setzte. Für den 23-Jährigen war es das erste Tor im Nationalteam.

Ndoye erhöht auf 3:1 für die Schweiz. Video: SRF

Rieders erstes Länderspieltor ist das 4:2. Video: SRF

Im Rahmen der USA-Tour reisen die Schweizer nun weiter nach Nashville, Tennessee. Dort findet in der Nacht auf Mittwoch das zweite Testspiel statt, Anpfiff ist um 2.00 Uhr Schweizer Zeit. Gegner ist mit den USA ein weiterer Gastgeber der WM 2026. Die Amerikaner unterlagen am Samstag im Testspiel gegen die Türkei mit 1:2.

Mexiko – Schweiz 2:4 (0:1)

Salt Lake City, Utah. - 41'508 Zuschauer. - SR Rivas (CUB).

Tore: 20. Embolo (Rodriguez) 0:1. 51. Gimenez 1:1. 64. Amdouni 1:2. 71. Ndoye (Rieder) 1:3. 75. Sepulveda (Vega) 2:3. 90. Rieder (Blondel) 2:4.

Mexiko: Rangel; Lara, Montes (83. Ruiz), Orozco (58. Juarez), Chavez; Alvarado (58. Vega), Rodriguez, Lira (73. Edson Alvarez), Huerta (73. Efrain Alvarez); Gimenez (73. Sepulveda), Jimenez (58. Pineda).

Schweiz: Kobel; Widmer (86. Blondel), Amenda, Akanji (61. Zesiger), Rodriguez (46. Garcia); Xhaka (46. Jashari), Freuler, Sierro (86. Sow); Rieder, Embolo (61. Amdouni), Ndoye (73. Manzambi).

Bemerkungen: Schweiz ohne Zakaria (verletzt). 34. Lattenschuss Sierro. Verwarnungen: 17. Orozco, 50. Montes, 63. Juarez, 68. Huerta, 85. Zesiger. (ram/sda)