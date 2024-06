Der Langstreckenläufer und Europameister Dominic Lobalu darf an den Olympischen Spielen in Paris nicht für die Schweiz teilnehmen.



Der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hielt am Donnerstag anlässlich seiner Sitzung in Lausanne fest, dass Dominic Lobalu kein Schweizer Staatsbürger sei und deshalb gemäss olympischer Charta nicht für die Schweiz starten dürfe.



Da der 25-Jährige die geforderten Limiten und Resultate aufweist sowie anerkannter Flüchtling sei, werde er aber eingeladen, als Teil des bislang 36-köpfigen IOC-Flüchtlingsteams bei den Spielen teilnehmen. Ob er dieses Angebot annimmt, ist offen. 2019 war er nach einem Rennen in Genf von einem Flüchtlingsteam geflüchtet und hatte in der Schweiz Asyl beantragt.



Der Schweizer Verband Swiss Athletics reagierte in einer ersten Stellungnahme «mit Verwunderung und Unverständnis». Der IOC-Exekutivrat hätte «die reglementarische Möglichkeit gehabt, Dominic Lobalu die Starterlaubnis für die Schweiz zu erteilen.» Man warte auf Informationen des IOC und werde nach deren Erhalt «zusammen mit Dominic Lobalu und dessen Team das weitere Vorgehen besprechen». (hkl/sda)

