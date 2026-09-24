Der Japaner Shin Ohashi hat an den Asienspielen in Tokio den Weltrekord über 200 m Brust gebrochen. Der 17-Jährige gewann in 2:04,83 Minuten Gold und unterbot die bisherige Bestmarke des Chinesen Qin Haiyang aus dem Juli 2023 um 65 Hundertstel. Qin trat in Tokio über diese Distanz nicht an.
Ohashi hatte zuvor bereits über 100 m Brust Gold gewonnen, zeitgleich mit dem Chinesen Dong Zhihao. Als nächste Ziele nannte Ohashi WM-Gold im kommenden Jahr und Olympiagold 2028 in Los Angeles. (nih/sda/afp)
Ohashi hatte zuvor bereits über 100 m Brust Gold gewonnen, zeitgleich mit dem Chinesen Dong Zhihao. Als nächste Ziele nannte Ohashi WM-Gold im kommenden Jahr und Olympiagold 2028 in Los Angeles. (nih/sda/afp)