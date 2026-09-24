Im Kampf um den EM-Titel über die Langdistanz bleibtin Litauen die. Die Seeländerin muss sich der Rückkehrerinbeugen. Auch Brudergewinnt Silber.Auf das Gelände in Litauen hatte sich Alexandersson sorgfältig vorbereitet. Bei der ersten Arena-Passage nach 15 Minuten lag sie virtuell bereits 45 Sekunden vor der zweitklassierten Schweizerin. Auch ein Fehler, durch den sie zwischenzeitlich auf Platz 2 zurückfiel, brachte sie nicht aus dem Konzept. Nach anderthalb Stunden im Wald betrug ihr Vorsprung wieder 49 Sekunden. Die drittklassierte Schwedin Sanna Fast verlor 4:25 Minuten.Auf das Gelände in Litauen hatte sich Alexandersson jedoch sorgfältig vorbereitet. Bei der ersten Arena-Passage nach 15 Minuten lag sie virtuell bereits 45 Sekunden vor der zweitklassierten Schweizerin. Auch ein Fehler, durch den sie zwischenzeitlich auf Platz 2 zurückfiel, brachte sie nicht aus dem Konzept. Nach anderthalb Stunden im Wald betrug ihr Vorsprung wieder 49 Sekunden. Die drittklassierte Schwedin Sanna Fast verlor 4:25 Minuten. (riz/sda)