Gakpo gleicht kurz vor Schluss gegen Deutschland aus. Bild: keystone

Gakpo rettet Oranje einen Punkt – Deutschland gibt Sieg bei Klopp-Debüt aus der Hand

Deutschland kommt im ersten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp zu einem Unentschieden. Zum Auftakt der Nations League spielen die Deutschen in Amsterdam gegen die Niederlande 1:1.

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Felix Nmecha traf in der 32. Minute für Deutschland und schien lange Zeit für den perfekten Einstand von Jürgen Klopp zu sorgen. Die deutsche Defensive hielt bis in die Nachspielzeit stand, auch weil Goalie Marc ter Stegen eine starke Leistung zeigte. Der von Barcelona an Ajax Amsterdam ausgeliehene Torhüter steigerte sich nach einem fehlerhaften Start in die Partie und verhinderte mehrmals einen niederländischen Treffer. In der 92. Minute war er beim akrobatischen Schuss von Cody Gakpo aber machtlos. Die Niederlande kamen damit spät beim ersten Einsatz unter dem neuen Bondscoach Xavi zum verdienten Remis.

Das 1:0 der Niederlande nach wenigen Minuten zählt nicht. Video: SRF

Ter Stegen gehörte zu den sechs Spielern, die es im Vergleich zum WM-Out gegen Paraguay, dem letzten Spiel unter dem früheren Bundestrainer Julian Nagelsmann, in die Startformation von Klopp schafften. Drei Spieler kamen zu ihren ersten Länderspielen für Deutschland: die beiden Freiburger Philipp Treu und Yannik Engelhardt sowie der Frankfurter Younes Ebnoutalib, der schon früh den verletzten Kai Havertz ersetzte.

Nmecha erzielt das erste Tor der Ära Klopp. Video: SRF

Die Niederländer waren mit dem Remis schlechter bedient als die Deutschen. Sie bekundeten einige Male Pech. In der 12. Minute wurde ein Treffer von Virgil van Dijk etwas streng für ein vorangegangenes Foul an ter Stegen annulliert und beim Gegentor lag Brian Brobbey, der Stürmer und Teamkollege von Granit Xhaka in Sunderland, verletzt am Boden.

Für Deutschland geht es mit zwei Heimspielen weiter: am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland und am kommenden Donnerstag in München gegen Serbien. Das Duell der beiden nächsten deutschen Gegner gewann Griechenland in Belgrad mit 2:1.

Skandinavisches Derby geht an Norwegen

In Lissabon bestritt Portugal das erste Spiel unter Nationalcoach Jorge Jesus. João Felix sorgte mit seinem Tor in der 22. Minute für den 1:0-Sieg gegen Wales. Cristiano Ronaldo kam 68 Minuten lang zum Einsatz und hätte sein 234. Länderspiel beinahe mit einem Treffer gekrönt. Ein knappes Offside sorgte für die Annullation des vermeintlichen 2:0 des 41-Jährigen.

Im anderen Spiel dieser Gruppe gewann Norwegen daheim in Oslo das skandinavische Derby gegen Dänemark mit 3:2. Erling Haaland traf eine gute Viertelstunde vor Schluss zum Sieg, nachdem der Rekordtorschütze der Norweger in der 18. Minute schon das 2:0 erzielt hatte. Der Stürmer von Manchester City steht nun bei 64 Toren in 56 Länderspielen. Für Dänemark hatten Mikkel Damsgaard und Rasmus Höjlund den Zweitorerückstand wettgemacht.

Österreich siegt spät

In der Liga B sicherte sich Österreich in Linz das 3:1 gegen Israel in den Schlussminuten durch Tore von Phillipp Mwene und Sasa Kalajdzic. Sayed Abu Farkhi glich in der 55. Minute für die Gäste zum 1:1 aus und sah Sekunden später die Gelb-Rote Karte. Der bulgarische Schiedsrichter Kabakov wertete den Torjubel des Israeli mit der Cornerfahne als Unsportlichkeit. (abu/sda)