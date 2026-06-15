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Sportnews-Ticker: 8,5 Jahre Haft für Valencia-Stürmer Rafa Mir

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8,5 Jahre Haft für Valencia-Stürmer Mir +++ Sarri neuer Trainer von Atalanta Bergamo

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
15.06.2026, 17:4915.06.2026, 17:49
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Sarri neuer Trainer von Atalanta Bergamo
Der neue Trainer des Serie-A-Klubs Atalanta Bergamo heisst Maurizio Sarri. Der 67-jährige Neapolitaner ist der dritte Chef auf der Bank der Norditaliener innerhalb von zwölf Monaten.

Vor einem Jahr hatte Gian Piero Gasperini nach neun erfolgreichen Saisons bei Atalanta zur AS Roma gewechselt. Der Nachfolger Igor Tudor wurde bereits im November entlassen und durch Raffaele Palladino ersetzt. Trotz eines respektablen 7. Platz gibt es nun auch für ihn keine Zukunft. (abu/sda)

Achteinhalb Jahre Haft für spanischen Fussballer
Der spanische Fussballprofi Rafa Mir wird wegen sexueller Gewalt zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte betont, der Sex mit einer Frau sei einvernehmlich gewesen. Das Gericht sieht das anders.

Neben der Haftstrafe wird Rafa Mir zu Schadenersatz in Höhe von 64'000 Euro verurteilt. Der 28-jährige Stürmer des FC Valencia hatte schon im September 2024 zwei Nächte hinter Gittern verbringen müssen, nachdem ihn eine 23-jährige Frau angezeigt hatte. Damals kam er unter Auflagen auf freien Fuss. Ob er Rekurs gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil einlegen würde, ist noch unbekannt. (abu/sda)
Langläuferin Lea Fischer wechselt zum Biathlon
Lea Fischer schlägt in ihrer Karriere als Schneesportlerin einen neuen Weg ein. Die bisherige Langläuferin entscheidet sich nach 73 Weltcup-Einsätzen dazu, künftig im Biathlon zu starten.

Die 28-Jährige prüfte den Wechsel nach Abschluss der vergangenen Saison und trainierte im Mai erstmals mit der Weltcup-Gruppe der Schweizer Biathletinnen, wie Swiss-Ski den Wechsel in einem Communiqué schildert. Nach der Testphase kamen sowohl Lea Fischer als auch das Trainerteam zum Schluss, die Zusammenarbeit fortzusetzen und den Wechsel definitiv zu vollziehen.

Damit gehört die Zentralschweizerin ab der kommenden Saison neu dem Biathlon-Team von Swiss-Ski an. Die Vorbereitung auf den Winter absolviert sie gemeinsam mit der Trainingsgruppe 1 der Frauen. Ihren bisherigen A-Kader-Status nimmt sie dabei aus dem Langlauf in die neue Disziplin mit.

Mehrere Athletinnen und Athleten im In- und Ausland schafften in den vergangenen Jahren den Umstieg zwischen den beiden nordischen Disziplinen. So auch Lydia Mettler. Die Glarnerin, die damals noch Lydia Hiernickel hiess, hatte sich vor vier Jahren ebenfalls vom Langlauf verabschiedet und dem Biathlon zugewandt. In der vergangenen Weltcup-Saison klassierte sie sich zweimal unter den besten 25 Athletinnen. (car/sda)


Del Toro mit Prestigesieg zur Tour
Tadej Pogacars Edelhelfer Isaac del Toro reist mit einem Prestigeerfolg zur Tour de France. Der mexikanische Rundfahrtspezialist sicherte sich den Gesamtsieg bei der schweren Tour Auvergne – Rhône-Alpes.

Del Toro gewann am Sonntag an der achttägigen Rundfahrt, die früher Critérium du Dauphiné hiess, auch die Bergankunft auf dem Plateau de Solaison, nachdem er tags zuvor bereits auf dem Grand Colombier triumphiert hatte. Der 22-jährige Mexikaner erreichte das Ziel nach gut 120 km solo mit einer Minute Vorsprung auf den Spanier Juan Ayuso und verdrängte damit den Australier Luke Tuckwell noch von der Spitze des Gesamtklassements. Tuckwell beendete das Rennen mit 54 Sekunden Rückstand im 2. Gesamtrang.

Das französische Supertalent Paul Seixas musste die Rundfahrt am Sonntag aufgeben, nachdem er am Vortag in einer Abfahrt im französischen Jura-Gebirge schwer gestürzt war. (ram/sda/dpa)
Buemi in Le Mans auf dem Podest
Sébastien Buemi kehrte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf das Podest zurück. Gemeinsam mit dem Neuseeländer Brendon Hartley und dem Japaner Ryo Hirakawa belegte der 37-jährige Waadtländer im Toyota mit der Nummer 8 den 3. Rang.

Auf das siegreiche Trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries, ebenfalls in einem Toyota, büssten Buemi und seine Teamkollegen 20 Sekunden ein. Platz 2 sicherte sich der BMW gefahren von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde. (ram/sda)
Naef verpasst ersten Challenger-Titel
Tennisspielerin Céline Naef (WTA 206) verpasste ihren ersten Titel auf der zweithöchsten WTA-Stufe knapp. Im Final des Challenger-Turniers in Ilkley unterlag die knapp 21-jährige Zürcherin der rund hundert Positionen besser klassierten Amerikanerin Ashlyn Krueger 5:7, 2:6.

Beim Rasenturnier im Norden Englands stand Naef zum zweiten Mal in einem Challenger-Final. Im Dezember 2024 hatte sie in Limoges gegen Landsfrau Viktorija Golubic verloren. In der Weltrangliste wird sie in die Top 200 zurückkehren. (ram/sda)
Schlegel triumphiert auf dem Stoos
Das erste Bergkranzfest der Saison wird zur Beute von Werner Schlegel. Der Toggenburger gewann auf dem Stoos als Gast souverän. Im Schlussgang bezwang Schlegel den überraschenden Innerschweizer Elias Lüscher nach 50 Sekunden. (ram)
video: srf
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