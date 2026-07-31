Dem FC Winterthur
ist die Rückkehr in die Challenge League
nicht ideal gelungen. Der Absteiger aus der Super League kassiert in der 2. Runde eine 0:2-Niederlage
beim Aufsteiger Kriens
und steht mit nur einem Punkt da.
Die Krienser spielten auf ihrem Kunstrasen frech auf und brachten Winterthur mit einem hohen Pressing von Beginn weg in Verlegenheit. Schon nach weniger als zwei Minuten hätte das 1:0 der Innerschweizer fallen können. Dieses schoss Kriens schliesslich kurz vor der Pause durch Martin François
. Den zweiten Treffer erzielte in der 65. Minute der ehemalige Winterthurer Luka Sliskovic
nach einem Konter. Winterthur hatte vor einer Woche gegen Yverdon 2:2 gespielt.
Den besten Start in die neue Saison verzeichnet Neuchâtel Xamax
, das als bislang einziges Team zweimal gewinnen konnte. Auf den Heimsieg gegen Kriens liessen die Neuenburger ein 2:1 in Wil
folgen. Der Kosovare Eris Abedini
traf in der 89. Minute mittels Penalty zum Sieg. Das Duell zwischen den ambitionierten Yverdon und Etoile Carouge endete 1:1.
Am Samstag könnte mit Lausanne-Ouchy
ein zweites Team auf sechs Punkte kommen. Dafür müssen die Waadtländer in Aarau gewinnen. (sda/con)