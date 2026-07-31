Aarau muss weiter auf den ersten Sieg in dieser Challenge-League-Saison warten. Die Aargauer mussten sich nach der Niederlage zum Auftakt gegen Etoile Carouge (0:3) gegen Stade Lausanne-Ouchy mit einem Punkt begnügen. Kastrijot Ndau brachte Aarau zwar bereits in der achten Minute in Front, kurz nach der Pause konnte Malkot Sartoretti jedoch für die Lausanner ausgleichen.
Der letztjährige Cupfinalist war in der Folge zwar mehrheitlich spielbestimmend, konnte sich aber nicht mit dem zweiten Saisonsieg belohnen. Aufstiegsaspirant Aarau liegt bereits fünf Punkte hinter dem verlustpunktlosen Leader Xamax. (riz/sda)
Der letztjährige Cupfinalist war in der Folge zwar mehrheitlich spielbestimmend, konnte sich aber nicht mit dem zweiten Saisonsieg belohnen. Aufstiegsaspirant Aarau liegt bereits fünf Punkte hinter dem verlustpunktlosen Leader Xamax. (riz/sda)