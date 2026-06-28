Annik Kälin hat beim Mehrkampf-Meeting im deutschen Ratingen mit einem neuen Schweizer Rekord im Siebenkampf triumphiert. Die Bündnerin schaffte 6819 Punkte und damit 93 Zähler mehr als bei ihrem Sieg Ende Mai in Götzis.
Nach einem nahezu perfekten ersten Wettkampftag mit 3974 Zählern liess sich die 26-Jährige auch am Sonntag nicht mehr vom Rekordkurs abbringen. Sie gewann überlegen mit Jahresweltbestleistung. (ram/sda)
Nach einem nahezu perfekten ersten Wettkampftag mit 3974 Zählern liess sich die 26-Jährige auch am Sonntag nicht mehr vom Rekordkurs abbringen. Sie gewann überlegen mit Jahresweltbestleistung. (ram/sda)