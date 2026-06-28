freundlich34°
DE | FR
burger
Sport
Chelsea

Fabrizio Romano über den Grund, warum Xhaka zu Chelsea will: Xabi Alonso

Trainer Xabier Xabi ALONSO LEV Arm in Arm mit Granit XHAKA LEV bei der Feier Fussball 1. Bundesliga, 34.Spieltag, Bayer 04 Leverkusen LEV - FC Augsburg A 2:1, am 18.05.2024 in Leverkusen/ Deutschland. ...
Nati-Captain Granit Xhaka (links) und Xabi Alonso feiern Leverkusens Meistertitel 2024.Bild: www.imago-images.de

«Xhaka will zu Chelsea, um wieder unter Xabi Alonso zu spielen»

Der Transfer von Granit Xhaka wird zum grossen Verhandlungspoker. Wenn Sunderland schon seinen Star ziehen lassen muss, will es wenigstens soviel Geld wie möglich für ihn erhalten.
28.06.2026, 14:4328.06.2026, 14:47

Die Nachricht sorgte am frühen Samstagabend für grosses Aufsehen: Granit Xhaka steht vor einem Wechsel zu Chelsea.

Einer, der die Nachricht unter anderem vermeldete, war Fabrizio Romano. Der Italiener gilt als «Transfer-Guru» und ist im internationalen Fussball gut vernetzt.

Kennst du diese WM-Helden aus den Panini-Alben noch?

Romano zufolge sind sich Xhaka und Chelsea bereits grundsätzlich einig: «Er sagte: Ich will zurück nach London, ich will unter Xabi Alonso für Chelsea spielen.» Die Verhandlungen zwischen dem amtierenden Klubweltmeister und dem 33-jährigen Schweizer würden deshalb nicht schwierig werden, prophezeite Romano.

Die Gespräche zwischen Chelsea und Sunderland, wo Xhaka seit vergangenem Sommer unter Vertrag steht, könnten sich hingegen noch länger hinziehen. Der Mittelfeldspieler hatte vor einem Jahr in den Norden Englands gewechselt und den Aufsteiger prompt in den Europacup geführt. «Sunderland hat nicht mit Xhakas Abgang gerechnet», berichtete Romano. «Es hat auch in der nächsten Saison mit ihm als Schlüsselspieler gerechnet.»

Football - FA Cup - 3rd Round - Everton FC v Sunderland AFC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, January 10, 2026: Sunderland s captain Granit Xhaka celebrates after scoring his side s second penalty of the ...
Für seine Leistungen bei Sunderland erhielt Xhaka von allen Seiten viel Lob.Bild: www.imago-images.de

Allerdings stehen die Chancen der «Black Cats» wohl nicht allzu gut, ihren Spieler halten zu können, wenn der trotz Vertrag bis im Sommer 2028 unbedingt weg will. Chelsea seinerseits wird versuchen, die Ablösesumme zu drücken. «Es will sicher weniger zahlen als die 30 bis 40 Millionen Euro, von denen gesprochen wird.» Der Poker könnte sich wochenlang hinziehen und womöglich erst über die Bühne gehen, wenn Sunderland den passenden Nachfolger gefunden hat.

Dass Granit Xhaka zurück nach London, wo er mehrere Saisons für Arsenal gespielt hatte, will, hat einen Hauptgrund: Xabi Alonso. Der Spanier hat nach einem missglückten Engagement bei Real Madrid für die neue Saison angeheuert. Gemeinsam arbeitete das Duo zuvor bei Bayer Leverkusen, das Trainer Alonso und Regisseur Xhaka in der Saison 2023/24 ungeschlagen zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte geführt hatten. (ram)

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Anfield Road und Co.: Englische Fussballstadien detailgetreu aus Lego-Steinen nachgebaut
1 / 12
Anfield Road und Co.: Englische Fussballstadien detailgetreu aus Lego-Steinen nachgebaut
Der Engländer Chris Smith baut aus Lego-Steinen Fussballstadien nach. Hier die Anfield Road des FC Liverpool. Mehr auf brickstand.co.uk
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der will doch nur spielen! Grizzly kommt Frau mit Hund gefährlich nahe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Endlich – der Tausch Connor Hughes gegen Romain Loeffel ist vollzogen
Es ist vollbracht, die längsten Transferverhandlungen unserer Geschichte sind abgeschlossen und der SC Bern hat sein Torhüterproblem gelöst: Connor Hughes wechselt im Tausch mit Verteidiger Romain Loeffel von Lausanne nach Bern. Aber es gibt beim SCB eine bange Frage.
Die Lösung des Torhüterproblems durch ein Tauschgeschäft hat sich seit unserer ersten Story zum Thema am 10. Januar (Grosses Kino beim SCB – «Nullnummern» und Dealen mit Lausanne) über gut fünf Monate hingezogen.
Zur Story