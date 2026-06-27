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Nati-Captain Granit Xhaka steht offenbar vor einem Wechsel zu Chelsea

Sunderland&#039;s Granit Xhaka, left, jumps for the ball with Chelsea&#039;s Moises Caicedo while Chelsea&#039;s Enzo Fernandez looks on during the English Premier League soccer match between Chelsea ...
Granit Xhaka: Hier noch gegen Chelsea, bald selber bei den Blues?Bild: keystone

Heisses Gerücht: Nati-Captain Xhaka vor Wechsel zu Chelsea

Verlässt Granit Xhaka nach einer starken Saison Sunderland schon wieder? Offenbar bahnt sich der Transfer des Schweizer Rekordnationalspielers zum aktuellen Klub-Weltmeister Chelsea an.
27.06.2026, 19:1827.06.2026, 19:20

Dieser Tage will Granit Xhaka mit der Schweizer Nationalmannschaft an der WM Grosses erreichen. Am Freitag (5 Uhr) geht es im Sechzehntelfinal in Vancouver das nächste Mal um die Wurst. Parallel regelt der Mittelfeldspieler seine persönliche Zukunft.

Wie der für gewöhnlich in Nati-Angelegenheiten gut informierte Journalist Andreas Böni bei Blue berichtet, soll der FC Chelsea den 33-Jährigen unbedingt wollen.

Trainer Xabier Xabi ALONSO LEV Arm in Arm mit Granit XHAKA LEV bei der Feier Fussball 1. Bundesliga, 34.Spieltag, Bayer 04 Leverkusen LEV - FC Augsburg A 2:1, am 18.05.2024 in Leverkusen/ Deutschland. ...
Deutscher Meister mit Leverkusen: Trainer Xabi Alonso nimmt seinen Schlüsselspieler in den Arm.Bild: www.imago-images.de

Bei den Londonern heisst der neue Trainer Xabi Alonso. Der Spanier hatte Xhaka schon nach Leverkusen gelotst, wo die beiden gemeinsam federführend beim historischen ersten Meistertitel von Bayer 04 waren.

Die Gespräche zwischen dem Klub und der Spielerseite sollen bereits weit fortgeschritten sein, heisst es weiter. Damit es zur Wiedervereinigung mit Alonso kommt, muss Chelsea wohl tief in die Taschen greifen. Der AFC Sunderland, wohin Xhaka vor einem Jahr gewechselt war, soll eine Ablösesumme zwischen 35 und 40 Millionen Franken verlangen.

Granit Xhakas Transfer nach Sunderland hatte überrascht, galten die «Black Cats» als Aufsteiger in die Premier League doch als Abstiegskandidat. Doch dank seines Schweizer Leaders, der in ganz England für seine Leistungen gerühmt wurde, endete die Saison sogar auf einem Europacup-Platz. In London spielte Xhaka bereits einmal, während längerer Zeit. Zwischen 2016 und 2023 lief er für Arsenal auf. (ram)

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