Er ist der neue Chef an Basels Seitenlinie: Slavisa Jokanovic. Bild: www.imago-images.de

Jetzt ist es offiziell: Dieser Serbe wird neuer Cheftrainer beim FC Basel

Der FC Basel hat den Nachfolger von Stephan Lichtsteiner gefunden. Der serbisch-spanische Doppelbürger Slavisa Jokanovic übernimmt den Trainerjob beim aktuellen Vierten der Super League.

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Der FC Basel hat einen neuen Trainer gefunden: Wie der FCB am Freitagnachmittag bestätigt, ist der Serbe Slavisa Jokanovic neuer Chef an der Seitenlinie. Er hat bis Ende Saison bei den Baslern unterschrieben. Zuletzt trainierte der 58-Jährige Al-Nasr in den Vereinigten Arabischen Emiraten – nicht zu verwechseln mit Al-Nassr in Saudi-Arabien, wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht. Zudem teilte der FCB mit, dass der bisherige Assistenz- und Interimstrainer Luigi Nocentini den Klub verlässt.

Jokanovic war zuletzt bis Juni Trainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr, dem Ex-Klub von Haris Seferovic und aktuellen Klub des ehemaligen YB-Stürmers Chris Bedia. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem Dynamo Moskau, Sheffield United, Fulham, Watford, Maccabi Tel Aviv und Partizan Belgrad.

Die Verantwortlichen des FC Basel sind überzeugt, in Jokanovic jenen Trainer gefunden zu haben, nach dem sie gesucht haben: einen mit Erfahrung, Autorität und Seniorität, um für solche Krisensituationen gewappnet zu sein, wie sie der FC Basel durchmacht.

«Mit Slavisa Jokanovic konnten wir einen Trainer gewinnen, der in seiner Karriere immer wieder bewiesen hat, wie man Mannschaften in schwierigen Situationen zurück in die Erfolgsspur führt. Seine Erfahrung, seine Klarheit und die positiven Entwicklungen, die seine Teams innerhalb kurzer Zeit genommen haben, waren für uns die entscheidenden Faktoren, weshalb wir ihm unser Vertrauen schenken», sagt Valentin Stocker, der sportliche Leiter der 1. Mannschaft, im Communiqué des Klubs. Der technische Direktor Andreas Hermann streicht Jokanovics Anpassungsfähigkeit und Pragmatismus heraus.

Jokanovic, als Spieler im Jahr 2000 Meister mit Deportivo La Coruña, während zwei Saisons bei Chelsea unter Vertrag und 65-mal für die Nationalmannschaft Jugoslawiens im Einsatz, hat in seiner bald 20-jährigen Trainertätigkeit elf Klubs gecoacht. Mit Watford (2015) und Fulham (2018) schaffte er den Aufstieg aus der englischen Championship in die Premier League. Partizan Belgrad, seinen ersten Klub als Trainer, führte er zweimal in Folge zum Double aus Meisterschaft und Cup.

Beim FC Basel nimmt Jokanovic seine Arbeit am Dienstag auf. Als Assistenten bringt er Jovan Damjanovic und Goran Vukovic mit, zudem ergänzt Aleksandar Jankovic das bestehende Athletikteam. Das erste Testspiel als FCB-Trainer steht am 3. Oktober gegen Winterthur an, das erste Pflichtspiel am 11. Oktober in Vaduz. (abu/sda)