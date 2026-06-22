Audrey Werro stellt erneut ihre starke Form unter Beweis. Die 22-jährige Freiburgerin entschied sich spontan für eine Teilnahme am Abendmeeting in Biel und glänzte mit einem Europarekord.
Die selten gelaufene Distanz über 600 m absolvierte Werro in 1:22,85 Minuten, womit sie die europäische Bestmarke der Britin Keely Hodgkinson um 56 Hundertstel verbesserte. Weltweit sind über diese Distanz nur fünf Frauen schneller gelaufen als Werro. Anfang des Monats lief die Westschweizerin beim Sieg im Diamond-League-Meeting in Stockholm die drittbeste Zeit über 800 m aller Zeiten und die schnellste dieses Jahrtausends. (riz/sda)
Die selten gelaufene Distanz über 600 m absolvierte Werro in 1:22,85 Minuten, womit sie die europäische Bestmarke der Britin Keely Hodgkinson um 56 Hundertstel verbesserte. Weltweit sind über diese Distanz nur fünf Frauen schneller gelaufen als Werro. Anfang des Monats lief die Westschweizerin beim Sieg im Diamond-League-Meeting in Stockholm die drittbeste Zeit über 800 m aller Zeiten und die schnellste dieses Jahrtausends. (riz/sda)