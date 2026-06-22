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Sportnews-Ticker: Audrey Werro mit Europarekord über 600 m

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Audrey Werro mit Europarekord über 600 m +++ Leandro Riedi muss erneut operiert werden

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
22.06.2026, 16:3023.06.2026, 22:44
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Audrey Werro mit Europarekord über 600 m
Audrey Werro stellt erneut ihre starke Form unter Beweis. Die 22-jährige Freiburgerin entschied sich spontan für eine Teilnahme am Abendmeeting in Biel und glänzte mit einem Europarekord.

Die selten gelaufene Distanz über 600 m absolvierte Werro in 1:22,85 Minuten, womit sie die europäische Bestmarke der Britin Keely Hodgkinson um 56 Hundertstel verbesserte. Weltweit sind über diese Distanz nur fünf Frauen schneller gelaufen als Werro. Anfang des Monats lief die Westschweizerin beim Sieg im Diamond-League-Meeting in Stockholm die drittbeste Zeit über 800 m aller Zeiten und die schnellste dieses Jahrtausends. (riz/sda)
Neuerliche Operation bei Leandro Riedi
Leandro Riedi wird ein weiteres Mal von einer schweren Verletzung ausgebremst. Wie der 24-jährige Zürcher auf seinem Instagram-Kanal mitteilt, musste er sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen. «Das tut weh. Nicht nur körperlich, sondern auch mental», schreibt er.

Für Riedi, den Junioren-Finalisten der French Open 2020, ist es bereits die vierte Operation innerhalb von zwei Jahren. Wie lange ihn die Verletzung vom Tennisspielen fernhalten wird, ist noch unklar. Zuletzt nahm der aktuell am zweithöchsten klassierte Schweizer in der Weltrangliste (Rang 116) an zwei Challenger-Turnieren auf Rasen teil, nachdem er am French Open die Qualifikation für das Hauptfeld verpasst hatte. Im vergangenen Herbst erreichte er als Qualifikant am US Open die Achtelfinals. (riz/sda)
Manchester United sichert sich Land für Mega-Stadion
Manchester United will ein neues Stadion mit 100'000 Sitzplätzen bauen – es soll das grösste Sportstadion Grossbritanniens werden. Nun sicherten sie sich bereits den grössten Teil des Landes, welches sie für den Bau brauchen, etwa 350 Meter nordwestlich des heutigen Old Trafford.

2030 auch Olympia-Rennen in Val d'Isère
Val d’Isère wird bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen eine zentrale Rolle übernehmen. Das IOC heisst diese Änderung gut. Val d’Isère wird einen Teil der alpinen Skirennen ausrichten und erweitert damit die bisherige Verteilung der alpinen Entscheidungen in den französischen Alpen.

Die nun bestätigten Anpassungen markieren einen deutlichen Kurswechsel gegenüber der Bewerbung für die Spiele. Damals sollten die Skirennen ausschliesslich in Courchevel und Méribel stattfinden. Méribel gehört nun nicht mehr zum olympischen Plan, während Val d’Isère einen Teil der Wettbewerbe übernimmt. Neben der Aufnahme von Val d’Isère billigte das IOC weitere Anpassungen. So wird das Eissportzentrum von Nizza nach Lyon verlegt. Zudem bestätigte das Exekutivkomitee die niederländische Arena Thialf in Heerenveen als Austragungsort für die Eisschnelllauf-Wettkämpfe. (riz/sda/afp)
Marketa Vondrousova für vier Jahre gesperrt
Die ehemalige Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova wird für vier Jahre gesperrt. Die 26-Jährige hatte sich im Dezember 2025 einem Dopingtest verweigert. Wie die Internationale Agentur für Integrität im Tennis (ITIA) ausführte, muss die Sanktion gegen eine Spielerin, die sich einer Kontrolle verweigert, dieselbe sein wie die, die ihr auferlegt worden wäre, wenn sie positiv getestet worden wäre.

Die Sperre gilt bis zum 21. Juni 2030 gilt. Marketa Vondrousova, die ehemalige Nummer 6 der Welt, hatte 2023 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Seit Januar spielt sie nicht mehr auf der WTA-Tour. Derzeit steht sie auf Platz 122 der Weltrangliste. (riz/sda/afp)
Malago soll Italien aus Krise führen
Nach dem jüngsten WM-Qualifikations-Desaster soll der erfahrene Sportfunktionär Giovanni Malago den italienischen Fussball wieder auf Kurs bringen. Der 67-Jährige wurde zum Präsidenten des nationalen Verbandes gewählt. Mit Malago übernimmt ein erfahrener Sportmanager die Aufgabe, den Verband neu auszurichten.

Malago folgt auf Gabriele Gravina, der nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in einer WM-Qualifikation zurückgetreten war. Zum dritten Mal in Serie verpasste Italien eine WM-Endrunde. Neben Gravina mussten auch Nationaltrainer Gennaro Gattuso sowie die Torhüter-Legende Gianluigi Buffon als Team-Koordinator gehen. Eine der ersten Aufgaben des neuen Präsidenten wird es sein, einen Nationaltrainer zu finden. (riz/sda/dpa)
Schweizer Meister Kriens-Luzern erstmals in der Champions League
Die Verantwortlichen des HC Kriens-Luzern sind mit ihrer Bewerbung um einen vakanten Platz in der Champions League erfolgreich. Der Schweizer Meister tritt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in dieser Klasse an.

Die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften, die für die erste Phase in sechs Vierergruppen aufgeteilt werden, schuf auch Teams ohne festen Startplatz die Möglichkeit für die Teilnahme am wichtigsten Klubwettbewerb im europäischen Handball. Die Auslosung der Gruppen findet am Freitag in Wien statt. Die Champions League nimmt ihren Spielbetrieb am 9. und 10. September auf. (abu/sda)

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