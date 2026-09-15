Aurèle Amenda hat sich am Mittwochabend beim Ligacup-Aus des Premier-League-Aufsteigers Coventry City gegen Aston Villa verletzt. Der Schweizer WM-Teilnehmer humpelte in der 12. Minute gestützt von zwei Betreuern vom Feld. Laut BBC könnte es sich um eine Knöchelverletzung handeln.
Coventry verlor 1:3 gegen den Europa-League-Sieger, bei dem Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt wurde. (abu/sda)
Coventry verlor 1:3 gegen den Europa-League-Sieger, bei dem Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt wurde. (abu/sda)