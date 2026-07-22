verlässt auch das Sandplatz-Turnier inmit einer. Er unterliegt dem Argentinier. Die Partie hatte zunächst mit fünf Breaks begonnen, ehe die 24-jährige Nummer 60 der Weltrangliste schneller zum Spiel fand und Satz 1 gewann. Danach zeigte der Romand wie schon so oft auf seiner Abschiedstour Kämpfer-Qualitäten.Wawrinka dürfte nun auf die amerikanische Hartplatz-Tour wechseln. Für das US Open (30. August bis 13. September) wird der dreifache Grand-Slam-Sieger voraussichtlich eine Wildcard erhalten. In New York hatte er vor zehn Jahren mit seinem Triumph seinen dritten und letzten Titel an einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. (riz/sda)