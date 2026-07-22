Mexikos Torwart-Ikone Guillermo Ochoa macht Schluss. Der 41-Jährige beendet nach der Heim-WM und mehr als 20 Jahren als Fussballprofi seine Karriere. «Ich nehme die Zuneigung und die Liebe von Millionen mit und die Gewissheit, alles für Mexiko gegeben zu haben», schrieb Ochoa wenige Tage nach dem WM-Final.
«Die Backsteinmauer aus Guadalajara» wurde beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu einem von drei Spielern, die an sechs Weltmeisterschaften teilnahmen. Die anderen beiden sind Argentiniens Lionel Messi und Portugals Cristiano Ronaldo. Ochoa, der nur noch die Nummer 2 hinter Raul Rangel war, erhielt einen Kurzeinsatz. Er wurde im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (3:0) in der Schlussphase eingewechselt. (ram/sda/dpa)
«Die Backsteinmauer aus Guadalajara» wurde beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu einem von drei Spielern, die an sechs Weltmeisterschaften teilnahmen. Die anderen beiden sind Argentiniens Lionel Messi und Portugals Cristiano Ronaldo. Ochoa, der nur noch die Nummer 2 hinter Raul Rangel war, erhielt einen Kurzeinsatz. Er wurde im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (3:0) in der Schlussphase eingewechselt. (ram/sda/dpa)