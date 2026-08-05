Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz muss wegen seiner Handgelenkverletzung weiter pausieren. Der Spanier kann auch an dem in der nächsten Woche beginnenden ATP-1000-Turnier in Cincinnati, Ohio, nicht teilnehmen.
Die Zwangspause von Alcaraz dauert mittlerweile vier Monate. Seinen letzten Einsatz auf der Tour bestritt er Mitte April in Barcelona. Beim Event der Kategorie 500 konnte er zum Achtelfinal gegen den Tschechen Tomas Machac nicht antreten. (abu/sda)
Die Zwangspause von Alcaraz dauert mittlerweile vier Monate. Seinen letzten Einsatz auf der Tour bestritt er Mitte April in Barcelona. Beim Event der Kategorie 500 konnte er zum Achtelfinal gegen den Tschechen Tomas Machac nicht antreten. (abu/sda)