Zu heiss: Zermatter Bergbahnen stellen Sommer-Skibetrieb auf Gletscher ein
Auf dem Theodulgletscher können Skibegeisterte eigentlich 365 Tage im Jahr ihrem Lieblingshobby frönen. Eigentlich, weil die Zermatter Bergbahnen nun angekündigt haben, dass sie den Betrieb temporär einstellen. «Die anhaltend hohen Temperaturen, die fehlende nächtliche Abkühlung, wiederholte Gewitter sowie die veränderten Schnee- und Gletscherverhältnisse lassen einen sicheren und qualitativ hochwertigen Skibetrieb für Gäste derzeit nicht mehr zu», heisst es in einer Stellungnahme, die am Freitag auf der Webseite publiziert wurde.
Die Bedingungen würden den Unterhalt der Transportanlagen noch herausfordernder machen. Martin Hug, CEO der Bergbahnen, lässt sich wie folgt zitieren:
Eine Ausnahmebewilligung gilt für Angehörige einzelner Teams von Swiss Ski. Diese dürfen weiterhin Trainings auf dem Gletscher absolvieren.
Die Situation auf dem Gletscher werde laufend beobachtet und von Tag zu Tag neu beurteilt. Sollten es die Bedingungen wieder zulassen, wollen die Bergbahnen den Sommerskibetrieb für Gäste «umgehend» wieder aufnehmen. (con)
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