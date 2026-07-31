Nur Skiprofis dürfen weiterhin auf dem Zermatter Gletscher trainieren. (Archivbild) Bild: rainer sommerhalder

Extremwetter

Zu heiss: Zermatter Bergbahnen stellen Sommer-Skibetrieb auf Gletscher ein

Die Zermatter Bergbahnen müssen den Sommerbetrieb temporär einstellen. Grund sind unter anderem die anhaltend hohen Temperaturen, die dem Gletscher zusetzen.

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Auf dem Theodulgletscher können Skibegeisterte eigentlich 365 Tage im Jahr ihrem Lieblingshobby frönen. Eigentlich, weil die Zermatter Bergbahnen nun angekündigt haben, dass sie den Betrieb temporär einstellen. «Die anhaltend hohen Temperaturen, die fehlende nächtliche Abkühlung, wiederholte Gewitter sowie die veränderten Schnee- und Gletscherverhältnisse lassen einen sicheren und qualitativ hochwertigen Skibetrieb für Gäste derzeit nicht mehr zu», heisst es in einer Stellungnahme, die am Freitag auf der Webseite publiziert wurde.

Die Bedingungen würden den Unterhalt der Transportanlagen noch herausfordernder machen. Martin Hug, CEO der Bergbahnen, lässt sich wie folgt zitieren:

«Die Sicherheit der Gäste sowie der Mitarbeitenden hat jederzeit oberste Priorität. Gleichzeitig legen wir grossen Wert darauf, dass unsere Gäste während der gesamten Betriebszeit von guten und sicheren Bedingungen profitieren können. Sind diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, wird der Betrieb verantwortungsvoll an die natürlichen Gegebenheiten angepasst.»

Eine Ausnahmebewilligung gilt für Angehörige einzelner Teams von Swiss Ski. Diese dürfen weiterhin Trainings auf dem Gletscher absolvieren.

Die Situation auf dem Gletscher werde laufend beobachtet und von Tag zu Tag neu beurteilt. Sollten es die Bedingungen wieder zulassen, wollen die Bergbahnen den Sommerskibetrieb für Gäste «umgehend» wieder aufnehmen. (con)