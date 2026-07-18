Der Schweizer Tennisprofikommende Woche beim Challenger-Turnier in Zug im Alter von 30 Jahren seine. Marc-Andrea Hüsler ist einer von nur sieben Schweizern, die auf der ATP Tour ein Turnier gewonnen haben. Im Oktober 2022 setzte sich der 1,96 m grosse Zürcher in Sofia durch – als Qualifikant mit einem Finalsieg gegen Holger Rune.Im folgenden Februar erreichte Hüsler als Nummer 47 der Welt sein bestes Ranking. Daneben triumphierte der Linkshänder bei sieben Challenger-Turnieren und gehörte er dem Schweizer Davis-Cup-Team an. In Gstaad gewann er 2021 an der Seite von Dominic Stricker das Doppel. Auf Grand-Slam-Stufe gelang ihm allerdings bei sechs Anläufen kein Sieg. Aktuell belegt Hüsler in der Weltrangliste Platz 307. Nun hängt er das Racket nach dem Challenger-Turnier in Zug kommende Woche an den Nagel, wie er in den sozialen Medien bekannt gab. (riz/sda)