Am Finaltag der BMX-Weltmeisterschaften im australischen Brisbane konnten wegen permanent starker Winde keine Rennen ausgetragen werden. Die Resultatlisten wurden anhand der am Samstag erzielten Laufzeiten erstellt. Für das beste Schweizer Resultat sorgte Zoé Claessens. Die Olympiadritte von Paris reihte sich als Vierte ein.
Bronze verpasste die Romande um lediglich zwei Zehntel, nachdem sie ihren ersten und einzigen Lauf souverän gewonnen hatte. Nadine Aeberhard belegte den siebten Platz. Mit der Britin Bethany Shriever gewann derweil eine der Favoritinnen Gold, während bei den Männern mit dem Einheimischen Jesse Asmus ein Aussenseiter triumphierte. (riz/sda)
Bronze verpasste die Romande um lediglich zwei Zehntel, nachdem sie ihren ersten und einzigen Lauf souverän gewonnen hatte. Nadine Aeberhard belegte den siebten Platz. Mit der Britin Bethany Shriever gewann derweil eine der Favoritinnen Gold, während bei den Männern mit dem Einheimischen Jesse Asmus ein Aussenseiter triumphierte. (riz/sda)