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Sportnews-Ticker: Cruz/Brasher siegen schon wieder in Gstaad

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Cruz/Brasher siegen schon wieder in Gstaad +++ Blöchlinger landet neben dem Podest

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
04.07.2026, 19:4705.07.2026, 17:18
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Vingegaard erster Träger des Maillot jaune
Das erste Leadertrikot der 113. Tour de France geht an Jonas Vingegaard. Der Däne fährt im Mannschaftszeitfahren der 1. Etappe in Barcelona die Bestzeit für sein siegreiches Team Visma-Lease a Bike.

Damit feierte Vingegaard, der in den nächsten drei Wochen seinen dritten Gesamtsieg nach 2022 und 2023 anstrebt, einen Auftakt nach Mass. Seinem grossen Rivalen, dem Vorjahressieger und Topfavoriten Tadej Pogacar, nahm er auf den 19,6 km durch die katalanische Metropole zwölf Sekunden ab. (car/sda)


Schweizerinnen scheiden trotz Sieg aus
Das Schweizer U19-Nationalteam der Frauen verpasst an der EM-Endrunde in Bosnien-Herzegowina trotz eines 4:3-Sieges über Island die Halbfinals. Die Schweizer Juniorinnen hätten hoch gewinnen und auf eine Niederlage Spaniens gegen Österreich hoffen müssen.

Das Team von Trainerin Veronica Maglia besiegte Island aber nur 4:3 - nach einer 4:1-Führung nach 63 Minuten. Ramona Schallberger (1:0), Emanuela Pfister (2:1 und 4:1) und Melissa Rondalli (3:1) erzielten die Goals. Die Spanierinnen, gegen die das Schweizerinnen-Team zum Auftakt ein 2:2 herausgeholt hatten, sicherten sich mit einem 2:1-Erfolg den Gruppensieg. (car/sda)

Antonelli verlängert Mercedes' Pole-Serie
Mercedes sichert sich auch für den Grand Prix von Grossbritannien den besten Startplatz. WM-Leader Kimi Antonelli fährt im Qualifying die Bestzeit vor Charles Leclerc und Lewis Hamilton in den Ferrari.

Kimi Antonelli dominierte in Silverstone den Samstag. Knapp fünf Stunden nach seinem ersten Sieg in einem Sprintrennen in der Formel 1 legte der bald 20-jährige Italiener nach und sicherte sich mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für den Grand Prix vom Sonntag (16.00 Uhr). Der jüngste WM-Leader der Geschichte war auf seiner besten Runde im entscheidenden Teil der Qualifikation fast zwei Zehntel schneller als der zweitplatzierte Charles Leclerc.

Damit es im dritten Jahr in Folge mit einem Heimsieg klappt, müssen die britischen Fans auf eine Aufholjagd hoffen. Lewis Hamilton im zweiten Ferrari und Antonellis Teamkollege George Russell nehmen die zweite Startreihe ein. Weltmeister Lando Norris im McLaren hielt zwar Max Verstappen im Red Bull knapp in Schach, musste sich aber mit Startplatz 6 begnügen.

Norris erfüllte sich im vergangenen Jahr den Traum vom Heimsieg. Hamilton triumphiert vor zwei Jahren bereits zum neunten Mal in Silverstone - so viele Siege auf einem Kurs gelangen bislang keinem anderen Fahrer in der Königsklasse des Motorsports.

Mit Antonellis fünfter Pole-Position in dieser Saison setzt sich die Dominanz von Mercedes in der Zeitenjagd fort. Damit startet auch im neunten von 22 Grands Prix ein Silberpfeil von ganz vorne. (car/sda)

Urs Lehmann wird erster Ehrenpräsident von Swiss-Ski
Der ehemalige Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann ist zum ersten Ehrenpräsidenten in der 120-jährigen Geschichte des Verbandes ernannt worden. Die Ehrung fand an der Delegiertenversammlung am Samstag in Schangnau statt, wie Swiss-Ski mitteilte.

Lehmann stand dem Verband von 2008 bis 2025 als Präsident vor. Während seiner Amtszeit gewannen die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski 45 Olympia-Medaillen. Zudem erreichten sie 205 Podestplätze bei Weltmeisterschaften und sicherten sich 173 Weltcup-Kristallkugeln.

Derzeit übt Lehmann bei der FIS ad interim den Posten als Generalsekretär aus. (car/sda)


Wiederum Platz 2 für Lisa Baumann
Lisa Baumann belegte beim Downhill-Weltcup im italienischen La Thuile wie schon vor zwei Wochen in Lenzerheide Platz 2. Sie musste sich einzig der vierfachen Weltmeisterin Valentina Höll beugen. Das nächste Downhill-Rennen findet in einer Woche in Pal Arinsal in Andorra statt. (car/sda)


Hüberli/Brunner als letztes Schweizer Team im Viertelfinal out
Auch für die drei verbliebenen Schweizer Frauen-Duos endet das Elite16-Turnier in Gstaad am Samstag vorzeitig. Tanja Hüberli und Nina Brunner stossen immerhin in den Viertelfinal vor, den die wiedervereinten Olympia-Dritten von 2024 verlieren.

Hüberli/Brunner setzten sich im ersten K.o.-Spiel gegen Geena Urango/Megan Rice aus den USA souverän 21:11, 21:12 durch. Dieser Erfolg in den Achtelfinals bescherte den beiden Innerschweizerinnen ein Wiedersehen mit den Niederländerinnen Katja Stam/Raïsa Schoon, die sie am Freitag zum Abschluss der Gruppenphase in zwei Sätzen besiegt hatten. Diesmal gewannen Stam/Schoon, die im April 2022 die Weltrangliste angeführt hatten, 21:18, 21:19.

Für die beiden anderen Schweizer Frauen-Teams endete das Turnier in den Achtelfinals, beide scheiterten an amerikanischen Duos. Die Berner Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré, die im Vorjahr mit Rang 3 für den ersten Schweizer Podestplatz am Heimturnier seit 2012 gesorgt hatten, unterlagen Betsi Flint/Kylie Deberg nach einem dramatischen Tiebreak mit zwei vergebenen Matchbällen 21:19, 14:21, 20:22. Auch Joana Mäder und Leona Kernen verloren gegen Megan Kraft/Kelly Cheng trotz gewonnenem Startsatz in drei Durchgängen, und zwar 21:14, 17:21, 9:15. (car/sda)

Antonelli gewinnt Sprint in Silverstone vor drei Briten
WM-Leader Kimi Antonelli gewinnt den Sprint des Grand Prix von Grossbritannien. Der Italiener im Mercedes siegt in Silverstone vor dem aus der Pole-Position gestarteten Lewis Hamilton im Ferrari.

In der WM-Wertung baute Antonelli seine Führung auf Teamkollege George Russell um drei auf 43 Punkte aus. Der Brite beendete das Rennen über rund ein Drittel der gewöhnlichen Grand-Prix-Distanz hinter seinen Landsleuten Hamilton und Lando Norris im McLaren als Vierter. (riz/sda)
Lewis Hamilton holt am Heim-Grand-Prix die Sprint-Pole
Lewis Hamilton befindet sich vor den heimischen Fans in England in Topform. Der Rekordweltmeister holt sich die Pole-Position für das Sprintrennen vom Samstag.

Lewis Hamilton raste im Ferrari unter dem Jubel der britischen Fans in 1:28,376 Minuten zur Bestzeit. Hamilton, der zuvor schon das einzige Freie Training mit der Bestzeit geprägt hatte, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes (0,011 Sekunden zurück) auf Platz 2.

Dritter für den Kurz-Event über 100 Kilometer ohne verpflichtenden Reifenwechsel wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen (0,321 Sekunden zurück). (car/sda)


Frei nur von Rissveds bezwungen
Sina Frei fährt auch bei der Weltcup-Premiere der Mountainbikerinnen in La Thuile aufs Podest. Die Zürcherin wird im Short Track einzig von der Schwedin Jenny Rissveds bezwungen.

20 respektive 28 Sekunden hinter dem Spitzenduo belegten Alessandra Keller und Nicole Koller die Plätze 4 und 5. Ronja Blöchlinger, vor einer Woche mit zwei 2. Rängen die beste Schweizerin am Heimweltcup in Lenzerheide, begnügte sich zwei Positionen vor Jolanda Neff mit Platz 14.

Bei den Männern feierten die Franzosen durch Adrien Boichis und Luca Martin den nächsten Doppelsieg. Dario Lillo und Fabio Püntener klassierten sich in Abwesenheit von Filippo Colombo, der sich im Training einen Wadenbeinbruch zuzog, in den Rängen 5 und 6. (car/sda)

Davoser Stadion erhält neuen Namen
Das Stadion des HC Davos erhält schon wieder einen neuen Namen. Erst im Januar 2025 wurde das Davoser Eisstadion nach dem osteuropäischen Crypto-Anbieter Zondacrypto benannt. Doch da die Plattform mit grossen Liquiditätsproblemen kämpft und gegen den CEO in Polen ermittelt wird, ist die Partnerschaft nun schon wieder hinfällig. Stattdessen ist die Ostschweizer Firma VAT nun neben Trikot- neu auch Stadionsponsor beim HCD. (abu)
Chris Froome verkündet Rücktritt
Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist endgültig vom Profi-Radsport zurückgetreten. Der 41-jährige Brite hat nach einem Trainingsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen Ende August 2025 in Frankreich kein Rennen mehr bestritten.

«Unglücklicherweise hat es diesen Sturz gegeben», sagte Froome nun gegenüber «The Athletic». «So wollte ich nicht aufhören. Aber ich wusste da schon, dass es das sein wird.» Beim Unfall erlitt Froome lebensbedrohliche Verletzungen, darunter mehrere Rippenbrüche, einen Lendenwirbelbruch, einen Pneumothorax sowie einen Perikardriss, also einen Riss im schützenden Herzbeutel. (abu/sda/apa)


Colombo fällt mit Wadenbeinbruch aus
Der Schweizer Mountainbiker Filippo Colombo muss eine Zwangspause einlegen. Wie der 28-jährige Tessiner auf Instagram bekannt gab, zog er sich am Montag bei einem Trainingssturz einen Bruch des rechten Wadenbeins zu.

In der Weltcup-Gesamtwertung belegt Colombo als zweitbester Schweizer unmittelbar hinter Dario Lillo nach 4 von 9 Stationen den 4. Platz. (abu/sda)


Elise Chabbey ist schwanger
Einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass Elise Chabbey nicht an der Tour de France teilnehmen wird, macht die 33-Jährige den Grund dafür öffentlich: Die Genferin erwartet ihr erstes Kind. Auf Instagram teilte sie die frohe Nachricht mit und erklärte zugleich, dass ihre Saison vorzeitig beendet ist.

Die Geburt ihres Kindes wird im Januar 2027 erwartet. Sportlich feierte Chabbey im März mit dem Sieg im italienischen Eintagesrennen Strade Bianche einen der grössten Erfolge ihrer Karriere. Ihr bislang letztes Rennen bestritt sie Ende April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. (abu/sda)


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