wird ein weiteres Mal von einer schweren Verletzung ausgebremst. Wie der 24-jährige Zürcher auf seinem Instagram-Kanal mitteilt, musste er sich einerunterziehen. «Das tut weh. Nicht nur körperlich, sondern auch mental», schreibt er.Für Riedi, den Junioren-Finalisten der French Open 2020, ist es bereits die vierte Operation innerhalb von zwei Jahren. Wie lange ihn die Verletzung vom Tennisspielen fernhalten wird, ist noch unklar. Zuletzt nahm der aktuell am zweithöchsten klassierte Schweizer in der Weltrangliste (Rang 116) an zwei Challenger-Turnieren auf Rasen teil, nachdem er am French Open die Qualifikation für das Hauptfeld verpasst hatte. Im vergangenen Herbst erreichte er als Qualifikant am US Open die Achtelfinals. (riz/sda)