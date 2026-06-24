Ciao Francesco Bagnaia, ola Pedro Acosta: Ducati gab nacheinander bekannt, dass sein italienischer Fahrer, der 2022 und 2023 zweimal den Titel holte, das Team zum Saisonende verlassen wird und dass der spanische Fahrer ab 2027 an der Seite von Marc Marquez fahren wird.
Acosta, der gerade seinen 22. Geburtstag gefeiert hat, fährt für den österreichischen Hersteller KTM und belegt derzeit den Platz 6 in der laufenden Weltmeisterschaft. Sein Vertrag mit der italienischen Marke erstreckt sich über zwei Saisons bis 2028. Er wird an der Seite seines Landsmanns Marc Marquez fahren, dessen Verpflichtung für denselben Zeitraum am Montag von Ducati bestätigt wurde. Bagnaia dürfte seine Karriere in der MotoGP laut mehreren Quellen aus dem Fahrerlager bei Aprilia fortsetzen. (abu/sda/afp)
Acosta, der gerade seinen 22. Geburtstag gefeiert hat, fährt für den österreichischen Hersteller KTM und belegt derzeit den Platz 6 in der laufenden Weltmeisterschaft. Sein Vertrag mit der italienischen Marke erstreckt sich über zwei Saisons bis 2028. Er wird an der Seite seines Landsmanns Marc Marquez fahren, dessen Verpflichtung für denselben Zeitraum am Montag von Ducati bestätigt wurde. Bagnaia dürfte seine Karriere in der MotoGP laut mehreren Quellen aus dem Fahrerlager bei Aprilia fortsetzen. (abu/sda/afp)