Edin Dzeko kündigt seinen Rückzug aus dem Nationalteam von Bosnien-Herzegowina an. Der 40-jährige Stürmer steht am 2. Oktober im Heimspiel gegen Schweden im Rahmen der Nations League ein letztes Mal für seine Heimat im Einsatz. «Nichts in meiner Karriere war jemals mit dem Stolz vergleichbar, den ich jedes einzelne Mal empfunden habe, wenn ich dieses Trikot getragen habe. Nichts!», schreibt Dzeko in dem emotionalen Post auf Instagram.
Dzeko bestritt bisher 151 Länderspiele, in denen ihm 73 Tore gelangen. Vor der Partie gegen Schweden spielt Bosnien-Herzegowina in der letzten September-Woche in der Nations League auswärts gegen Polen und Rumänien. An der WM im Sommer scheiterte die Mannschaft mit Dzeko in den Sechzehntelfinals an den USA. Das Gruppenspiel gegen die Schweiz verlor sie 1:4. Dzeko, der unter anderem auch für Manchester City und Inter Mailand gespielt hat, steht derzeit bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 unter Vertrag. (riz/sda)
Dzeko bestritt bisher 151 Länderspiele, in denen ihm 73 Tore gelangen. Vor der Partie gegen Schweden spielt Bosnien-Herzegowina in der letzten September-Woche in der Nations League auswärts gegen Polen und Rumänien. An der WM im Sommer scheiterte die Mannschaft mit Dzeko in den Sechzehntelfinals an den USA. Das Gruppenspiel gegen die Schweiz verlor sie 1:4. Dzeko, der unter anderem auch für Manchester City und Inter Mailand gespielt hat, steht derzeit bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 unter Vertrag. (riz/sda)