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Sportnews-Ticker: Ein Burnout zwingt Marc Overmars in die Knie

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Burnout zwingt Overmars in die Knie +++ Amdouni trifft gegen Wrexham

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
09.09.2026, 11:1209.09.2026, 11:12
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Burnout zwingt Overmars in die Knie
Marc Overmars gibt sein Amt als Sportchef von Royal Antwerp auf. Beim belgischen Klub geht der Schweizer Michael Frey auf Torejagd.

Der 53-jährige Overmars leidet an einem Burnout, wie er am Mittwoch bekanntgab. «Meine Energie ist völlig aufgebraucht. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs sehr gross ist», so Overmars. Er würde gerne weiter arbeiten, «sogar sehr gerne». Doch seine Gesundheit zwinge ihn zu einer Pause. (ram)
Amdouni beendet Durststrecke
Zeki Amdouni hat zum ersten Mal seit seinem Kreuzbandriss im Sommer 2025 wieder getroffen. Der Schweizer Nationalstürmer, der letzte Saison mit Burnley aus der Premier League abgestiegen ist, erzielte am Dienstag beim 1:1 im Ligaspiel bei Wrexham in der 26. Minute den Führungstreffer. Amdouni hatte zuletzt im Juni 2025 für das Nationalteam getroffen. Sein letzter Torerfolg für Burnley datiert von August 2024, danach folgte eine einjährige Leihe zu Benfica Lissabon.

Wrexham hat in den letzten Jahren durch die Publicity der prominenten Besitzer Ryan Reynolds und Rob McElhenney und den sportlichen Aufstieg aus der fünfthöchsten Liga internationale Bekanntheit erlangt. (riz/sda)
Matthew Brennan zum Vierten
Matthew Brennan bleibt an der Vuelta im Sprint eine Klasse für sich. Der 21-jährige Brite holt sich in der 16. Etappe seinen vierten Tagessieg an der diesjährigen Spanien-Rundfahrt. Brennan, der seine erste Grand Tour bestreitet, setzte sich nach hügeligen 181 Kilometern von Cortegana nach Palos de la Frontera, «der Wiege der Entdeckung Amerikas» in der südspanischen Provinz Huelva vor dem Franzosen Bryan Coquard und dem Belgier Vito Braet durch. Er sicherte seinem Team Jumbo-Visma Lease a Bike damit den sechsten Etappensieg an der laufenden Rundfahrt - etwas was zuvor noch keiner Equipe geglückt war. Vier Etappensiege hatte zuletzt Brennans Teamkollege Primoz Roglic 2021 eingefahren.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es nach dem zweiten Ruhetag auf der hügeligen sechstletzten Etappe mit einem flachen Finale an der andalusischen Küste erwartungsgemäss keine Veränderungen. Der Spanier Enric Mas liegt nach wie vor 2:06 respektive 2:10 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall und dem Slowenen Primoz Roglic. (riz/sda)




YB mehrere Wochen ohne Wüthrich
Die Young Boys müssen mindestens einen Monat ohne Gregory Wüthrich auskommen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der 31-jährige Verteidiger letzte Woche im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Luzern eine Muskelverletzung in der linken Wade zu und fällt vier bis sechs Wochen aus. (riz/sda)


Liverpool kassiert mit Trikotsponsor
Die Fluggesellschaft Turkish Airlines wirbt ab der nächsten Saison auf dem Trikot des FC Liverpool. Die Reds kassieren dafür richtig viel Geld: Dem Vernehmen nach erhält Liverpool für den fünf Jahre dauernden Vertrag insgesamt rund 330 Millionen Franken. (ram)
FCSG wochenlang ohne Görtler
Lukas Görtler wird dem FC St.Gallen voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Der Captain hatte sich am Sonntag beim Auswärtssieg gegen Servette an der Schulter verletzt.

Medizinische Untersuchungen ergaben immerhin, dass sich der 32-Jährige keinen Bruch im Schulterbereich zugezogen hatte, wie der Klub mitteilte. Der Captain hatte sich die Verletzung in einem Zweikampf zugezogen. (ram/sda)
Wawrinka noch einmal im Davis Cup
Stan Wawrinka steht im Schweizer Aufgebot für die Davis-Cup-Begegnung mit Brasilien. Sie findet in zehn Tagen in Rio de Janeiro statt.

Für den 41-jährigen Wawrinka (ATP 127) wird es die Abschiedsvorstellung im Schweizer Team. «Ich freue mich sehr, die Schweiz noch ein letztes Mal im Davis Cup vertreten zu dürfen, nach all den Emotionen, die ich dank dieser Mannschaft erleben durfte», sagte der Routinier. 2014 hatte er den Wettbewerb gemeinsam mit Roger Federer gewonnen.

Nach wie vor ist Wawrinka in der Weltrangliste der höchstklassierte Schweizer. Captain Severin Lühti setzt gegen Brasilien zudem auf Rémy Bertola (174), Jérôme Kym (178), Dominic Stricker (273) und Doppel-Spezialist Jakub Paul, die Nummer 65 der Doppel-Weltrangliste. (ram)
Mexikaner mit neuem WR im Kreuzheben
Raul Flores hat einen neuen Weltrekord im Kreuzheben aufgestellt. Der Mexikaner wuchtete 511 Kilogramm in die Höhe. Der 26-jährige Flores schaffte damit ein Kilogramm mehr als der bisherige Rekordinhaber Hafthor Björnsson. (ram)
Hadjar verpasst weiteren Grand Prix
Isack Hadjar muss wegen einer Handgelenkverletzung weiter pausieren. Der französische Red-Bull-Pilot fällt beim Grand Prix von Spanien in Madrid an diesem Wochenende genauso aus wie in den vorangegangenen zwei Saisonrennen, teilt Red Bull mit.

Erneut wird Hadjar im Cockpit durch den Neuseeländer Liam Lawson ersetzt. Dessen Platz beim Schwesterteam Racing Bulls nimmt wiederum der Japaner Yuki Tsunoda ein. (hah/sda/afp)
Goldener EM-Auftakt für Nora Meister
Nora Meister hat an den Para-Schwimm-Europameisterschaften im türkischen Kocaeli über 100 m Rücken in der Klasse S6 Gold gewonnen. Die 23-jährige Aargauerin setzte sich in 1:24,53 Minuten mit 4,88 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Verena Schott durch. Dritte wurde die Italienerin Emma Lancini.

Für Meister ist es nach Silber an den Europameisterschaften 2024 in Madeira über dieselbe Distanz der erste EM-Titel über 100 m Rücken. «Mit dem Wettkampfeinstieg bin ich zufrieden. Ich freue mich über das Resultat und auf die kommenden Rennen», sagte die Europameisterin nach ihrem Goldrennen.

Ebenfalls im Einsatz war Monique Schacher. Die 51-Jährige belegte über 50 m Brust in der Klasse SB3 mit einer persönlichen Bestzeit von 1:05,71 Minuten den fünften Rang. Gold ging an die Italienerin Monica Boggioni.

Am Dienstag stehen für das Schweizer Team die 100 m Crawl der Frauen in den Klassen S4 und S6 und die 50 m Rücken der Männer in der Klasse S5 auf dem Programm. Dabei starten Schacher und Meister über 100 m Crawl, Bastien Murith über 50 m Rücken. (hah/sda)
Ledermann mit Muskelriss im Oberschenkel
Michael Ledermann hat sich am Samstag beim Kilchberger Schwinget einen schweren Muskelriss im Oberschenkel zugezogen. Dies meldete der Berner nach der benötigten Operation via Instagram aus dem Spital. Ledermann verletzte sich in Kilchberg im 6. Gang und musste die Arena gestützt verlassen.

Zuvor hatte der 25-Jährige für zwei prägende Momente des Schwingfests gesorgt: Er bodigte als Einziger den späteren Sieger Samuel Giger und fiel im 5. Gang mit der Fairplay-Aktion des Tages auf. Er wies am Jurytisch darauf hin, dass er bei der Aktion, die ihm gegen Nick Alpiger die Wertung einbrachte, keinen Griff mehr hatte. (ram/sda)
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