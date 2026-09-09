Marc Overmars gibt sein Amt als Sportchef von Royal Antwerp auf. Beim belgischen Klub geht der Schweizer Michael Frey auf Torejagd.
Der 53-jährige Overmars leidet an einem Burnout, wie er am Mittwoch bekanntgab. «Meine Energie ist völlig aufgebraucht. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs sehr gross ist», so Overmars. Er würde gerne weiter arbeiten, «sogar sehr gerne». Doch seine Gesundheit zwinge ihn zu einer Pause. (ram)
Der 53-jährige Overmars leidet an einem Burnout, wie er am Mittwoch bekanntgab. «Meine Energie ist völlig aufgebraucht. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs sehr gross ist», so Overmars. Er würde gerne weiter arbeiten, «sogar sehr gerne». Doch seine Gesundheit zwinge ihn zu einer Pause. (ram)