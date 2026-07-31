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Sportnews-Ticker: Erneut Bronze für Para-Ruderin Ghiringhelli

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Erneut Bronze für Para-Ruderin Ghiringhelli +++ Heimberg springt souverän in den Final

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
31.07.2026, 19:5802.08.2026, 14:50
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Erneut Bronze für Para-Ruderin Ghiringhelli
Am Tag nach dem historischen EM-Titel des Frauen-Doppelvierers bleiben die Schweizer Skiff-Hoffnungen ohne Exploit. Sowohl Aurelia-Maxima Janzen als auch Kai Schätzle belegten im A-Final den letzten Platz.

Eine Medaille gab es für die Schweiz im Para-Rudern. Die 48-jährige, in Frankreich geborene Tessinerin Claire Ghiringhelli, die sich an den Paralympics in Paris mit Rang 8 ein Diplom gesichert hatte, gewann im Skiff wie im Vorjahr Bronze. Mit der Ukrainerin Anna Scheremet als Siegerin und der Niederländerin Eva Mol als Zweite präsentierte sich das Podest genau gleich wie vor einem Jahr in Plovdiv.

Mit den Weltmeisterschaften in Amsterdam folgt vom 24. bis 30. August noch der grosse Höhepunkt dieser Ruder-Saison. (riz/sda)
Heimberg souverän für den Final qualifiziert
Die Schweizer Wasserspringerin Michelle Heimberg qualifizierte sich an der EM in Saint-Denis souverän für den Final der besten zwölf Springerinnen vom 1-m-Brett.

Nach fünf Sprüngen belegte die 26-jährige Aargauerin, die 2023 den Titel geholt hatte, mit 255,35 Punkten den 4. Platz. Als Erste der Qualifikation in den Final vom Sonntagabend geht die Italienerin Chiara Pellacani, die 263,35 Punkte kumulierte. (riz/sda)
Silvan Hefti trifft erstmals in der MLS
Silvan Hefti erzielte sein erstes Tor in der nordamerikanischen Major League Soccer. Der Schweizer Verteidiger von DC United aus Washington verkürzte im Heimspiel gegen Nashville SC in der 56. Minute auf 1:2. Die Partie endete 2:2.

Ebenfalls seine Torpremiere in der MLS feierte Robert Lewandowski. Der vom FC Barcelona in die USA gewechselte Topstürmer erzielte beim 2:1 seiner Chicago Fire gegen den Charlotte FC beide Treffer.

Lionel Messi hingegen blieb bei seinem ersten Einsatz seit dem verlorenen WM-Final mit Argentinien gegen Spanien ohne Torerfolg. Beim 2:2 von Inter Miami gegen Columbus Crew wurde der 39-Jährige in der zweiten Halbzeit eingewechselt, vergab jedoch zwei Chancen auf den Sieg.

Derweil zeigte sich Thomas Müller vom Penaltypunkt treffsicher. Der langjährige deutsche Internationale sicherte den Vancouver Whitecaps mit einem souverän verwandelten Foulpenalty beim 1:1 gegen den Los Angeles FC einen Punkt. Den Treffer für die Gäste erzielte Südkoreas Superstar Heung-min Son. (hkl/sda)

Wieder kein Sieg für Aarau
Aarau muss weiter auf den ersten Sieg in dieser Challenge-League-Saison warten. Die Aargauer mussten sich nach der Niederlage zum Auftakt gegen Etoile Carouge (0:3) gegen Stade Lausanne-Ouchy mit einem Punkt begnügen. Kastrijot Ndau brachte Aarau zwar bereits in der achten Minute in Front, kurz nach der Pause konnte Malkot Sartoretti jedoch für die Lausanner ausgleichen.

Der letztjährige Cupfinalist war in der Folge zwar mehrheitlich spielbestimmend, konnte sich aber nicht mit dem zweiten Saisonsieg belohnen. Aufstiegsaspirant Aarau liegt bereits fünf Punkte hinter dem verlustpunktlosen Leader Xamax. (riz/sda)


Vergé-Dépré-Schwestern im Achtelfinal ausgeschieden
Das Schwesternduo Anouk und Zoé Vergé-Dépré beendet das Beachvolleyball-Elite16-Turnier in Rio de Janeiro im 9. Rang. Die Bernerinnen unterlagen im Achtelfinal den US-Amerikanerinnen Corinne Quiggle/Zoe Loreen 21:19, 21:23, 11:15. Im zweiten Satz hatten sie einen Matchball.

Im vierten Turnier der obersten Kategorie in diesem Jahr belegten Anouk und Zoé Vergé-Dépré zum vierten Mal den 9. Platz. (riz/sda)
Mauro Schmid wechselt zu Q36.5
Der Schweizer Radprofi Mauro Schmid wechselt Ende Jahr wie erwartet seinen Arbeitgeber. Der 25-jährige Zürcher hat sich für die nächsten drei Saisons beim Schweizer Team Q36.5 verpflichtet.

Schmid steht aktuell in seiner dritten Saison mit der australischen Mannschaft Jayco-AlUla. An der Tour de France sorgte er kürzlich für den ersten Schweizer Etappensieg seit sechs Jahren. In den Tagen darauf bestätigte er seine starke Form mit zwei 2. Plätzen. Seinen ersten von mittlerweile 14 Profisiegen feierte er 2021 mit dem Gewinn der 11. Etappe des Giro d'Italia.

Bei Q36.5 wird Schmid unter anderem Teamkollege von Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock und Landsmann Fabio Christen. Mit dem Zuzug Schmids unterstreicht die 2023 gegründete und in der Schweiz lizenzierte Equipe ihre Ambitionen, mittelfristig in die World Tour aufsteigen zu wollen. (riz/sda)
Yann Sommer verliert mit dem FC Brügge den Supercup
Yann Sommer verpasst den ersten Titel mit seinem neuen Klub FC Brügge. Im Supercup unterlag der frühere Schweizer Nationalgoalie im heimischen Stadion dem Cupsieger Union Saint-Gilloise nach Penaltyschiessen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Im Penaltyschiessen scheiterte nur ein Schütze: Der erst in der 88. Minute eingewechselte frühere FCZ-Spieler Cheveyo Tsawa verschoss den vierten Versuch des Meisters. Für den Schweizer U21-Nationalspieler waren es die ersten Pflichtspiel-Minuten im Dress des Champions-League-Teilnehmers.

Der dritte Schweizer Neuzugang beim FC Brügge, Andrej Vasovic, kam genauso wie Marc Giger bei Union Saint-Gilloise nicht zum Einsatz. (sda/con)



Winterthur verliert beim Aufsteiger
Dem FC Winterthur ist die Rückkehr in die Challenge League nicht ideal gelungen. Der Absteiger aus der Super League kassiert in der 2. Runde eine 0:2-Niederlage beim Aufsteiger Kriens und steht mit nur einem Punkt da.

Die Krienser spielten auf ihrem Kunstrasen frech auf und brachten Winterthur mit einem hohen Pressing von Beginn weg in Verlegenheit. Schon nach weniger als zwei Minuten hätte das 1:0 der Innerschweizer fallen können. Dieses schoss Kriens schliesslich kurz vor der Pause durch Martin François. Den zweiten Treffer erzielte in der 65. Minute der ehemalige Winterthurer Luka Sliskovic nach einem Konter. Winterthur hatte vor einer Woche gegen Yverdon 2:2 gespielt.

Den besten Start in die neue Saison verzeichnet Neuchâtel Xamax, das als bislang einziges Team zweimal gewinnen konnte. Auf den Heimsieg gegen Kriens liessen die Neuenburger ein 2:1 in Wil folgen. Der Kosovare Eris Abedini traf in der 89. Minute mittels Penalty zum Sieg. Das Duell zwischen den ambitionierten Yverdon und Etoile Carouge endete 1:1.

Am Samstag könnte mit Lausanne-Ouchy ein zweites Team auf sechs Punkte kommen. Dafür müssen die Waadtländer in Aarau gewinnen. (sda/con)

Fabian Schär bekommt einen neuen Trainer
Newcastle United mit dem Schweizer Verteidiger Fabian Schär bekommt einen neuen Trainer. Eddie Howe erklärte nach fünf Jahren seinen Rücktritt als Coach des ambitionierten Premier-League-Vereins, der letzte Saison den enttäuschenden 12. Platz belegt hatte.

Als Favorit auf die Nachfolge von Howe gilt der deutsche Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war. In der Klubmitteilung zum Abgang von Howe hiess es, die Suche nach einem neuen Trainer befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. (sda/dpa)

Velo-Star Roglic von Auto angefahren
Der viermalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic hat in der Vorbereitung auf die Spanien-Rundfahrt einen Rückschlag erlitten. Der Slowene gab am Freitag auf Instagram bekannt, vor einigen Tagen von einem Auto angefahren worden zu sein.

Ein Foto zeigte einen grossen Bluterguss an seinem Oberschenkel. Aufgrund der Blessur könne er leider nicht an der Clasica San Sebastian und der Burgos-Rundfahrt teilnehmen, so Roglic. Die am 22. August beginnende Vuelta bleibe aber sein Ziel. (sda/apa/con)

EM-Gold für Schweizer MTB-Staffel
Das Schweizer Mountainbike-Team kommt im Team Relay der Europameisterschaften in Monteceneri zu einem souveränen Sieg und feiert die dritte Goldmedaille an diesen Heim-Wettkämpfen.

Men Gygax, Anja Grossmann (U19), Nicolas Halter, Anina Hutter (U23), Vital Albin und Ronja Blöchlinger (Elite) erreichten das Ziel mit fast zwei Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Italien. Platz 3 sicherte sich Dänemark.

Sina Frei (Elite) und Lea Huber (U23) hatten am Donnerstag im Short Track für erste Schweizer EM-Titel gesorgt. Am Wochenende stehen mit den Cross-Country-Rennen die Höhepunkte der Titelkämpfe im Tessin an. (ram/sda)
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