Demist die Rückkehr in dienicht ideal gelungen. Der Absteiger aus der Super League kassiert in der 2. Runde einebeimund steht mit nur einem Punkt da.Die Krienser spielten auf ihrem Kunstrasen frech auf und brachten Winterthur mit einem hohen Pressing von Beginn weg in Verlegenheit. Schon nach weniger als zwei Minuten hätte das 1:0 der Innerschweizer fallen können. Dieses schoss Kriens schliesslich kurz vor der Pause durch. Den zweiten Treffer erzielte in der 65. Minute der ehemalige Winterthurernach einem Konter. Winterthur hatte vor einer Woche gegen Yverdon 2:2 gespielt.Den besten Start in die neue Saison verzeichnet, das als bislang einziges Team zweimal gewinnen konnte. Auf den Heimsieg gegen Kriens liessen die Neuenburger einfolgen. Der Kosovaretraf in der 89. Minute mittels Penalty zum Sieg. Das Duell zwischen den ambitioniertenAm Samstag könnte mitein zweites Team auf sechs Punkte kommen. Dafür müssen die Waadtländer in Aarau gewinnen. (sda/con)