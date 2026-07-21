gelingt ein Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Der 20-Jährige gewinnt beim Sand-Platzturnier indie Erstrunden-Partie gegenaus Paraguayund siegt somit erstmals im Hauptfeld der ATP-Tour.Der Genfer (ATP 284) hatte sich das Duell gegen die Weltnummer 63 aus Argentinien mit zwei Siegen in der Qualifikation verdient. Im ersten Umgang musste er mit eigenem Aufschlag fünf Satzbälle abwehren, um sich ins Tiebreak zu retten. In der Kurzentscheidung war der Schweizer klar der Bessere. In der nächsten Runde trifft der Romand auf Ignacio Buse. Der 22-jährige aus Peru ist die Nummer 35 im Ranking. (riz/sda)