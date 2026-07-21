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Sportnews-Ticker: Wawrinka auch in Estoril ohne Sieg

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Wawrinka auch in Estoril ohne Sieg +++ Feldbausch siegt erstmals auf der ATP-Tour

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
21.07.2026, 19:1821.07.2026, 19:18
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Wawrinka auch in Estoril ohne Sieg
Stan Wawrinka verlässt auch das Sandplatz-Turnier in Estoril mit einer Auftaktniederlage. Er unterliegt dem Argentinier Roman Burruchaga 4:6, 6:4, 3:6. Die Partie hatte zunächst mit fünf Breaks begonnen, ehe die 24-jährige Nummer 60 der Weltrangliste schneller zum Spiel fand und Satz 1 gewann. Danach zeigte der Romand wie schon so oft auf seiner Abschiedstour Kämpfer-Qualitäten.

Wawrinka dürfte nun auf die amerikanische Hartplatz-Tour wechseln. Für das US Open (30. August bis 13. September) wird der dreifache Grand-Slam-Sieger voraussichtlich eine Wildcard erhalten. In New York hatte er vor zehn Jahren mit seinem Triumph seinen dritten und letzten Titel an einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. (riz/sda)
Feldbausch siegt erstmals auf der ATP-Tour
Kilian Feldbausch gelingt ein Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Der 20-Jährige gewinnt beim Sand-Platzturnier in Kitzbühel die Erstrunden-Partie gegen Adolfo Vallejo aus Paraguay 7:6 (7:2), 6:1 und siegt somit erstmals im Hauptfeld der ATP-Tour.

Der Genfer (ATP 284) hatte sich das Duell gegen die Weltnummer 63 aus Argentinien mit zwei Siegen in der Qualifikation verdient. Im ersten Umgang musste er mit eigenem Aufschlag fünf Satzbälle abwehren, um sich ins Tiebreak zu retten. In der Kurzentscheidung war der Schweizer klar der Bessere. In der nächsten Runde trifft der Romand auf Ignacio Buse. Der 22-jährige aus Peru ist die Nummer 35 im Ranking. (riz/sda)
Quartararo wechselt von Yamaha zu Honda
Der Franzose Fabio Quartararo (27) wechselt nach acht Saisons bei Yamaha zu Honda. Der MotoGP-Weltmeister von 2021 unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, teilte Honda mit.

Der Wechsel von Quartararo ist von diversen Medien in diesem Jahr angekündigt worden, vollzogen wurde er allerdings erst in den letzten Wochen. (car/sda)


Liverpools und Englands Stürmer-Ikone Keegan gestorben
Der ehemalige englische Nationalspieler Kevin Keegan stirbt im Alter von 75 Jahren an Krebs, wie seine Familie am Montag mitteilt.

Keegan, einer der besten Stürmer seiner Generation, gewann 1977 mit Liverpool den Europapokal der Landesmeister und drei englische Meistertitel. Mit dem Hamburger SV triumphierte er auch in der Bundesliga und erreichte den Final des Meistercups.

Dazu wurde er zweimal, 1978 und 1979, mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Zwischen 1972 und 1982 absolvierte er 63 Länderspiele für England und erzielte dabei 21 Tore.

Nach seiner aktiven Karriere wurde Keegan Trainer und betreute unter anderem Newcastle United, bevor er kurzzeitig die englische Nationalmannschaft trainierte (1999-2000). (sda/afp/con)

British Open geht an Fox
Der 39-jährige Neuseeländer Ryan Fox hat in Southport bei Liverpool das British Golf Open gewonnen. Die Nummer 59 der Welt hatte zuvor niemand auf der Rechnung. Mit 3,2 Mio. Dollar Preisgeld verzeichnete er den grösseren Zahltag als an den ersten 15 Turnieren des Jahres zusammen.

In vier der sechs letzten Löcher gelang Fox ein Birdie – wobei er am 15. Loch auch noch ein Bogey einstreute. So überholte er mit dem allerletzten Putt des Turniers den lange im Klubhaus wartenden Amerikaner Cameron Young. (ram/sda)
Staudenmann gewinnt auf der Rigi
Der Mittelländer Fabian Staudenmann (26) aus Guggisberg gewinnt zum zweiten Mal nach 2024 das Bergfest auf der Rigi. Staudenmann gewinnt sein 25. grosses Fest. Im Schlussgang besiegte Fabian Staudenmann den Emmentaler Lars Zaugg nach etwas mehr als vier Minuten mit innerem Haken.

Den Schlussgang erreichte Staudenmann, weil er den Nordwestschweizer Lars Voggensperger im vierten Gang etwas glückhaft zwei Sekunden vor Schluss ins Sägemehl beförderte. Dafür gewann er den fünften Gang gegen den Berner Michael Moser schnell und platt. Lars Zaugg bestritt gegen Staudenmann erst seinen zweiten Schlussgang – und den ersten dieser Grössenordnung. (abu/sda)
Tsitsipas triumphiert beim Swiss Open in Gstaad
Stefanos Tsitsipas gewinnt die 58. Ausgabe des Swiss Open in Gstaad. Im Final des Sandplatz-Turniers im Berner Oberland setzt sich der Grieche 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 gegen den Belgier Raphaël Collignon durch.

Der ehemalige Weltranglistendritte Tsitsipas, aktuell nur noch die Nummer 85, siegte gegen Collignon (ATP 42), den Finalneuling auf ATP-Stufe, in gut zweieinviertel Stunden. Er gewann seinen 13. ATP-Titel, den ersten seit eineinhalb Jahren. (riz/sda)
Claessens wird in Brisbane Vierte
Am Finaltag der BMX-Weltmeisterschaften im australischen Brisbane konnten wegen permanent starker Winde keine Rennen ausgetragen werden. Die Resultatlisten wurden anhand der am Samstag erzielten Laufzeiten erstellt. Für das beste Schweizer Resultat sorgte Zoé Claessens. Die Olympiadritte von Paris reihte sich als Vierte ein.

Bronze verpasste die Romande um lediglich zwei Zehntel, nachdem sie ihren ersten und einzigen Lauf souverän gewonnen hatte. Nadine Aeberhard belegte den siebten Platz. Mit der Britin Bethany Shriever gewann derweil eine der Favoritinnen Gold, während bei den Männern mit dem Einheimischen Jesse Asmus ein Aussenseiter triumphierte. (riz/sda)
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