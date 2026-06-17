Die Niederländerin Femke de Vries hat die 1. Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Sie bezwang in Sondrio im Veltlin im Sprint ihre britische Fluchtgefährtin Lauren Dickson knapp.
Steffi Häberlin und Marlen Reusser beendeten die Etappe als beste Schweizerinnen auf den Plätzen 6 und 8. Das Duo erreichte das Ziel nach 109 Kilometern 38 Sekunden hinter De Vries, die dank ihrem ersten Profi-Sieg auch erste Gesamtleaderin ist. (ram/sda)
Steffi Häberlin und Marlen Reusser beendeten die Etappe als beste Schweizerinnen auf den Plätzen 6 und 8. Das Duo erreichte das Ziel nach 109 Kilometern 38 Sekunden hinter De Vries, die dank ihrem ersten Profi-Sieg auch erste Gesamtleaderin ist. (ram/sda)