Die Leichtathletik-WM findet in drei Jahren zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent statt. Austragungsort ist 2029 Kenias Hauptstadt Nairobi. Zwei Jahre danach ist München Gastgeber.
«Nairobi hat eine überzeugende und emotionale Bewerbung vorgelegt. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften erstmals nach Afrika zu bringen, wird historisch sein», sagte Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics. (ram/sda)
«Nairobi hat eine überzeugende und emotionale Bewerbung vorgelegt. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften erstmals nach Afrika zu bringen, wird historisch sein», sagte Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics. (ram/sda)