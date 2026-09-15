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Cristiano Ronaldo möchte Al-Nassr kaufen – Milan-Besitzer involviert

Saudi Arabia Pro League: Al-Nassr v Al-Taawon RIYADH, SAUDI ARABIA - AUGUST 28: Cristiano Ronaldo of Al-Nassr celebrates after scoring a goal during the Saudi Arabia Pro League match between Al-Nassr ...
Cristiano Ronaldo möchte Al-Nassr auch nach dem Ende seiner Karriere erhalten bleiben.Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Cristiano Ronaldo will den Klub kaufen, bei dem er aktuell noch spielt

15.09.2026, 17:2515.09.2026, 17:25

Aktuell steht Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr noch als Spieler unter Vertrag. Beim Klub in Saudi-Arabien hat der portugiesische Superstar in den ersten sechs Saisonspielen drei Tore erzielt. Al-Nassr liegt derzeit mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Al-Hilal auf Rang drei der Saudi Pro League.

Bald soll CR7 aber nicht mehr auf dem Rasen, sondern daneben in die Geschicke des Klubs eingreifen. Wie diverse Medien in Portugal, Italien und Saudi-Arabien berichten, plant der portugiesische Europameister, beim Klub als Mitbesitzer einzusteigen.

Den Berichten zufolge soll neben Ronaldo auch Gerry Cardinale involviert sein. Der 59-Jährige ist Geschäftsführer von Redbird Capital Partners und Eigentümer der AC Milan. Das Duo wird ergänzt von drei finanzkräftigen saudischen Geschäftsmännern: Ibrahim Al‑Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji und Sharaf Al-Hariri. Demnach soll das Quintett bereit sein, rund 500 Millionen US-Dollar für Al-Nassr springen zu lassen. Jeder der fünf Investoren soll dabei 100 Millionen Dollar (rund 82 Millionen Schweizer Franken) investieren.

epa13234820 AC Milan owner Gerry Cardinale during the Italian Serie A soccer match between SS Lazio and AC Milan at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 12 September 2026. EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Milan-Besitzer Gerry Cardinale.Bild: keystone

Aktuell gehört der Klub noch dem saudischen Staatsfonds PIF. Den Berichten zufolge soll bis Donnerstag klar sein, ob die aktuellen Besitzer dem Verkauf des Klubs zustimmen.

Mitte August hatte Cristiano Ronaldo angedeutet, dass die aktuelle Saison die letzte seiner aktiven Karriere sein könnte. «Dies ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fussball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen», sagte Ronaldo. Er habe seine «Zukunft komplett geplant. Ich habe so viele Dinge, die mich beschäftigen werden, dass es schwer ist, nur eine Sache zu nennen. Weil der Fussball ein grosses Loch hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf verschiedene Arten füllen, nicht nur mit einer.»

Eine dieser Beschäftigungen dürfte nun also die Rolle als Mitbesitzer eines saudischen Fussballklubs sein. (abu)

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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
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2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
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