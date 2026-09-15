Der 22-jährige Dion Kacuri, welcher acht Spiele für die U21-Nationalmannschaft der Schweiz absolviert hat, wird in Zukunft für den Kosovo auflaufen. Der Mittelfeldspieler wurde für die kommenden Partien in der Nations League aufgeboten. Aktuell ist Kacuri, der beim FC Basel unter Vertrag steht, an den österreichischen Verein Austria Lustenau ausgeliehen.
Anders soll es gemäss 20 Minuten bei Lorent Tolaj aussehen. Der 24-jährige Walliser hat Angebote vom Kosovo und Albanien abgelehnt und hofft auf ein Angebot von Nati-Trainer Murat Yakin. (riz)
Anders soll es gemäss 20 Minuten bei Lorent Tolaj aussehen. Der 24-jährige Walliser hat Angebote vom Kosovo und Albanien abgelehnt und hofft auf ein Angebot von Nati-Trainer Murat Yakin. (riz)