Beim GP von Italien gibt es im Qualifying eine grosse Überraschung: Pierre Gasly startet am Sonntag aus der Pole-Position. Der 30-jährige Alpine-Fahrer setzte sich ganz zum Schluss knapp vor George Russell im Mercedes durch. Damit bewies Gasly, dass er sich auf der Rennstrecke in Monza, wo er 2020 seinen bisher einzigen GP-Sieg feierte, besonders wohl fühlt.
Hinter Gasly und Russell klassierte sich McLaren-Fahrer Oscar Piastri auf Platz 3, gefolgt vom Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vorjahressieger Max Verstappen startet am Sonntag aus der sechsten Position. WM-Leader Kimi Antonelli muss sein Heimrennen trotz Platz 7 im Qualifying von ganz hinten in Angriff nehmen. Weil an seinem Fahrzeug mehrere Anpassungen vorgenommen wurden, unter anderem ein Motorwechsel, erhielt der sechsfache Saisonsieger im Mercedes eine Strafversetzung um theoretisch 30 Plätze. (riz/sda)
Hinter Gasly und Russell klassierte sich McLaren-Fahrer Oscar Piastri auf Platz 3, gefolgt vom Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vorjahressieger Max Verstappen startet am Sonntag aus der sechsten Position. WM-Leader Kimi Antonelli muss sein Heimrennen trotz Platz 7 im Qualifying von ganz hinten in Angriff nehmen. Weil an seinem Fahrzeug mehrere Anpassungen vorgenommen wurden, unter anderem ein Motorwechsel, erhielt der sechsfache Saisonsieger im Mercedes eine Strafversetzung um theoretisch 30 Plätze. (riz/sda)