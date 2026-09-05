

Aarau und Winterthur kommen in der 7. Runde der Challenge League zu Heimsiegen. Aarau schlägt Rapperswil-Jona spät mit 3:2, Winterthur hat gegen Neuchâtel Xamax keine Mühe.



Die Aarauer taten sich schwer auf dem Brügglifeld. Zweimal gerieten sie gegen die Rapperswiler in Rückstand. Erst in der 89. Minute gelang dem eine Viertelstunde zuvor eingewechselten Shkelqim Vladi das Siegtor. Für den 25-Jährigen war es der perfekte Saisoneinstand, nachdem er die ersten Spiele verpasst hatte.



Winterthur sorgte beim 4:0 gegen die Neuenburger rasch für klare Verhältnisse. Brian Beyer nach einem Eckball sowie Théo Golliard und Luca Zuffi jeweils nach Penaltys trafen noch vor der Pause zur vorentscheidenden 3:0-Führung. Für den einstigen Leader Xamax war es die vierte Niederlage in Folge. Die Neuenburger waren unter dem neuen Trainer Bruno Berner, der 2022/2023 Winterthur in der Super League zum Klassenerhalt geführt hatte, mit drei Siegen in die Saison gestartet.



Aktueller Leader ist Stade Lausanne-Ouchy, das in Kriens unter anderem dank des vierten Saisontreffers von Malko Sartoretti mit 2:0 gewann und damit in dieser Saison ungeschlagen bleibt. (sda/con)