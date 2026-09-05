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Sportnews-Ticker: Gasly sichert sich überraschend die Pole

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Gasly sichert sich überraschend die Pole +++ Athekame trifft erstmals für Lyon

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.09.2026, 17:3105.09.2026, 17:31
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Gasly holt sich überraschend die Pole
Beim GP von Italien gibt es im Qualifying eine grosse Überraschung: Pierre Gasly startet am Sonntag aus der Pole-Position. Der 30-jährige Alpine-Fahrer setzte sich ganz zum Schluss knapp vor George Russell im Mercedes durch. Damit bewies Gasly, dass er sich auf der Rennstrecke in Monza, wo er 2020 seinen bisher einzigen GP-Sieg feierte, besonders wohl fühlt.

Hinter Gasly und Russell klassierte sich McLaren-Fahrer Oscar Piastri auf Platz 3, gefolgt vom Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vorjahressieger Max Verstappen startet am Sonntag aus der sechsten Position. WM-Leader Kimi Antonelli muss sein Heimrennen trotz Platz 7 im Qualifying von ganz hinten in Angriff nehmen. Weil an seinem Fahrzeug mehrere Anpassungen vorgenommen wurden, unter anderem ein Motorwechsel, erhielt der sechsfache Saisonsieger im Mercedes eine Strafversetzung um theoretisch 30 Plätze. (riz/sda)






Real Madrid verliert erstmals unter José Mourinho
Real Madrid kassiert die erste Niederlage seit der Rückkehr von Trainer José Mourinho. In der 4. Runde der spanischen Meisterschaft verlieren die Madrilenen das Duell der Champions-League-Teilnehmer bei Betis Sevilla mit 0:1.

Das einzige Tor erzielte der Ire Troy Parrott, der nach seinem Wechsel von Alkmaar zum ersten Mal für seinen neuen Klub traf. In der 81. Minute war der Stürmer nach einem Eckball erfolgreich. Das mit drei Siegen in die Meisterschaft gestartete Real Madrid verpasste den Ausgleich in der Schlussphase unter anderem durch einen von Kylian Mbappé verschossenen Penalty. (riz/sda)
Athekame trifft erstmals für Lyon - PSG mit Fehlstart
Der junge Genfer Zackary Athekame erzielt sein erstes Tor in Frankreichs Ligue 1. Der von Milan für diese Saison an Lyon ausgeliehene Aussenverteidiger trifft beim 3:1-Heimsieg gegen Auxerre in der 3. Runde zum 2:0. Der schon für die Schweizer Nationalmannschaft aufgebotene, aber noch nie in einem Länderspiel eingesetzte Athekame war in der ersten Halbzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich.

Lyon ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Meisterschaft gestartet. Für Auxerre, das auf den verletzten Schweizer Verteidiger Bryan Okoh verzichten muss, war es die dritte Niederlage. Einen Fehlstart legte auch der Titelverteidiger hin. Paris Saint-Germain kassierte nach zwei Unentschieden eine 1:2-Heimniederlage gegen den Leader Monaco. Die Gäste mit Captain Denis Zakaria gewannen nach einem Pausenrückstand durch Treffer von Nazinho und Stanis Idumbo. Für PSG hatte Marquinhos nach einer halben Stunde getroffen. (riz/sda)


Servette und Davos starten siegreich in CHL
Der Genève-Servette HC und der HC Davos starten erfolgreich in die neue Saison der Champions Hockey League. Die Genfer bezwingen die Eisbären Berlin vor 4567 Zuschauern mit 6:2. Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen schwedischen Trainer Sam Hallam überzeugte das Heimteam in der Offensive. Servette führte durch Vili Saarijärvi (3.) und Markus Granlund (5.) früh. Die Berliner glichen durch Fontaine (19.) und Ronning (31.) zwar aus, doch Sakari Manninen brachte Genf kurz vor der zweiten Pause wieder in Führung (40.). Im Schlussabschnitt sorgten Granlund mit seinem zweiten Treffer (49.), Chase Vesey (54.) und Noah Rod (58.) für klare Verhältnisse.

Auch der HC Davos feiert einen Heimsieg, benötigt gegen Storhamar Hamar jedoch die Verlängerung. Die Bündner setzen sich vor 2696 Zuschauern mit 3:2 durch. In einer turbulenten Startphase konterte Filip Zadina (5./7.) die frühe norwegische Führung durch Cangelosi (5.) mit einem schnellen Doppelpack. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Gatenby (12.) fielen in der regulären Spielzeit keine weiteren Tore. In der Schlussphase brachte Enzo Corvi den HCD mit einer vierminütigen Strafe wegen hohen Stocks in Bedrängnis, doch die Norweger liessen das Powerplay ungenutzt. In der Verlängerung kassierte Storhamar eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Dies nutzten die Davoser eiskalt aus: Ausgerechnet Corvi bediente Rasmus Asplund, der in der 65. Minute im Powerplay zum 3:2-Siegtreffer traf. (sda/con)

Stuttgart mit deutlichem Heimsieg
Der VfB Stuttgart hat gut auf die Auftaktniederlage in der Bundesliga gegen Bayern München reagiert. Eine Woche nach dem 1:5 beim Meister siegten die Schwaben daheim gegen den 1. FC Köln mit 4:1.

Der Marokkaner Bilal El Khannouss brachte die Stuttgarter sechs Minuten vor der Pause mit einer schönen Einzelaktion verdient in Führung. Das 2:0 nach einer Stunde fiel in die stärkste Phase der Gäste. Grischa Prömel profitierte von der Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt und El Khannouss. Ermedin Demirovic und Josha Vagnoman schossen die weiteren Stuttgarter Tore in der Schlussviertelstunde. Köln kam dank eines Eigentores zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Schweizer blieben in diesem Spiel ohne Einsatzminuten. Luca Jaquez fehlt Stuttgart weiterhin verletzt, während sein Teamkollege Leonidas Stergiou genauso wie der Kölner Joël Schmied auf der Ersatzbank blieb. (sda/con)

Aarau gewinnt dank spätem Tor

Aarau und Winterthur kommen in der 7. Runde der Challenge League zu Heimsiegen. Aarau schlägt Rapperswil-Jona spät mit 3:2, Winterthur hat gegen Neuchâtel Xamax keine Mühe.

Die Aarauer taten sich schwer auf dem Brügglifeld. Zweimal gerieten sie gegen die Rapperswiler in Rückstand. Erst in der 89. Minute gelang dem eine Viertelstunde zuvor eingewechselten Shkelqim Vladi das Siegtor. Für den 25-Jährigen war es der perfekte Saisoneinstand, nachdem er die ersten Spiele verpasst hatte.

Winterthur sorgte beim 4:0 gegen die Neuenburger rasch für klare Verhältnisse. Brian Beyer nach einem Eckball sowie Théo Golliard und Luca Zuffi jeweils nach Penaltys trafen noch vor der Pause zur vorentscheidenden 3:0-Führung. Für den einstigen Leader Xamax war es die vierte Niederlage in Folge. Die Neuenburger waren unter dem neuen Trainer Bruno Berner, der 2022/2023 Winterthur in der Super League zum Klassenerhalt geführt hatte, mit drei Siegen in die Saison gestartet.

Aktueller Leader ist Stade Lausanne-Ouchy, das in Kriens unter anderem dank des vierten Saisontreffers von Malko Sartoretti mit 2:0 gewann und damit in dieser Saison ungeschlagen bleibt. (sda/con)
Diamond-League-Final: Duplantis verzichtet, Karalis gewinnt
Am ersten Tag des Diamond-League-Finals in Brüssel verzichtet Stabhochspringer Armand Duplantis kurzfristig auf den Start. Der schwedische Weltrekordhalter klagt über Schmerzen im linken Bein.

Duplantis hatte bereits Mitte Juli in London wegen derselben Beschwerden auf einen Wettkampf verzichtet. «Das Problem mit dem Bein begann in London. Danach ging es einigermassen, und ich habe viel daran gearbeitet. Doch in Zürich kehrten die Schmerzen zurück», erklärte der 26-Jährige. Er habe die Zähne zusammengebissen, «wahrscheinlich etwas zu fest». Nach dem Aufwärmen in Brüssel entschied er sich deshalb gegen einen Start.

Der Grieche Emmanouil Karalis, der Duplantis in den vergangenen Wettkämpfen mehrfach gefordert hatte, setzte sich mit 6,12 m im dritten und letzten Versuch durch. Vor einer Woche in Zürich hatte der Grieche 6,20 m übersprungen, Duplantis 6,25 m. Für Karalis war es der erste Sieg in einem Diamond-League-Final.

Der Showdown zwischen den beiden besten Stabhochspringern der Welt soll nächste Woche bei den Ultimate Championships in Budapest seine Fortsetzung finden – sofern Duplantis bis dahin wieder fit ist. Der Schwede hält den Weltrekord mit 6,31 m. (sda/afp/con)

Van Aert gewinnt an der Vuelta
Wout van Aert hat die 13. Etappe der Vuelta gewonnen. Im Zweiersprint setzte sich der Belgier gegen Valentin Paret-Peintre durch. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Spanier Enric Mas. (ram)
Gasly verliert Platz 3
Drei Monate nach dem Formel-1-Rennen in Monaco muss Pierre Gasly Platz 3 wieder abgeben. Der Weltverband FIA gibt den Einsprüchen mehrerer Teams gegen die nachträgliche Rennresultat-Änderung statt. Dem Alpine-Fahrer wurden die Zeitstrafen deshalb wieder aufgebrummt, womit er nun auf Platz 7 klassiert wird. Hinter Sieger Kimi Antonelli (Mercedes) belegen Isack Hadjar (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari) die weiteren Podestränge.

Hintergrund war das Chaos um Tempoverstösse in der Boxengasse von Monte-Carlo, das eine Reihe von Strafen gegen mehrere Piloten zur Folge hatte. Gaslys zwei Fünf-Sekunden-Strafen waren jedoch später am Grünen Tisch aufgehoben worden, weil die Organisatoren Probleme bei der Zeitmessung eingeräumt hatten. (riz/sda/dpa)
Servette Chênois empfängt den Rekordsieger
Servette Chênois kennt seine sechs Gegner für die Ligaphase der Champions League. Den Genferinnen werden grosse Namen, darunter der FC Barcelona gegenüber stehen. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Das grösste Highlight für die Schweizer Meisterinnen aus Genf in der Ligaphase der Königsklasse dürfte das Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona sein. In Spanien trifft Servette nicht nur auf den Sieger der Champions League 2026, sondern auch auf die Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib.

Ebenfalls auswärts spielt Servette gegen die AS Roma und Alayah Pilgrim. Das dritte Auswärtsspiel wird in Dänemark mit dem HB Köge als Gegner stattfinden. Zuhause empfangen die Genferinnen den Rekordsieger Olympique Lyon, den Paris FC und OH Leuven. (riz/sda)


Gottéron mit Auftaktsieg dank spätem Doppelschlag
Für Fribourg-Gottéron beginnt die Saison, wie die alte aufgehört hat: mit einem Sieg. Der Schweizer Meister gewinnt in der 1. Runde der Champions Hockey League in Graz dank zwei späten Toren mit 4:2.

Ein Freiburger Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für die Entscheidung in einem hart umkämpften Duell mit den Graz 99ers. Yannick Rathgeb traf in der 54. Minute zum 2:1 für die Gäste, nur 39 Sekunden später erhöhte Anthony Richard auf 3:1. Der neu verpflichtete kanadische Stürmer traf 55 Sekunden vor Schluss ins leere Tor ein zweites Mal, nachdem die Grazer zuvor bei einer Strafe gegen Gottéron mit einem sechsten Feldspieler noch einmal auf 2:3 verkürzt hatten. (hkl/sda)

Chinese führt vor Quintett um Titelverteidiger Lawrence
Der Chinese Wu Ashun führt am Omega European Masters in Crans-Montana das Feld nach der Auftaktrunde an. Der 41-Jährige absolvierte die 1. Runde auf dem Walliser Hochplateau mit 63 Schlägen, sieben unter Par.

Einen Schlag dahinter folgt ein Quintett, zu dem auch der südafrikanische Titelverteidiger Thriston Lawrence gehört. Der Spanier Sergio Garcia, einst die Nummer 2 der Welt, ist nach den ersten 18 Löchern im 90. Rang klassiert und liegt damit gleichauf mit Joel Girrbach, der nach seinem starken 7. Platz im Vorjahr als grösster Schweizer Hoffnungsträger gilt.

Als beste einheimische Golfer liegen Ronan Kleu und der überraschende Amateur Mischa Candinas mit 69 Schlägen, einem unter Par, im 65. Rang. Damit haben sie gute Chancen, am Freitag den Cut zu schaffen und die beiden Finalrunden am Wochenende zu bestreiten. (hkl/sda)

Weltmeister Marcos Llorente beendet Nationalmannschaftskarriere
Marcos Llorente beendet seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft. Der 31-jährige Aussenverteidiger von Atlético Madrid gab seinen Entscheid auf Instagram bekannt. Llorente bestritt 27 Länderspiele für Spanien, drei davon in diesem Sommer auf dem Weg zum WM-Titel. (hkl/sda/afp)

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