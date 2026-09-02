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Sportnews-Ticker: Gasly verliert Monaco-Podium drei Monate später

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Gasly verliert Monaco-Podium drei Monate später +++ Hammerlos für Servette

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.09.2026, 19:5104.09.2026, 15:23
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Gasly verliert Platz 3
Drei Monate nach dem Formel-1-Rennen in Monaco muss Pierre Gasly Platz 3 wieder abgeben. Der Weltverband FIA gibt den Einsprüchen mehrerer Teams gegen die nachträgliche Rennresultat-Änderung statt. Dem Alpine-Fahrer wurden die Zeitstrafen deshalb wieder aufgebrummt, womit er nun auf Platz 7 klassiert wird. Hinter Sieger Kimi Antonelli (Mercedes) belegen Isack Hadjar (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari) die weiteren Podestränge.

Hintergrund war das Chaos um Tempoverstösse in der Boxengasse von Monte-Carlo, das eine Reihe von Strafen gegen mehrere Piloten zur Folge hatte. Gaslys zwei Fünf-Sekunden-Strafen waren jedoch später am Grünen Tisch aufgehoben worden, weil die Organisatoren Probleme bei der Zeitmessung eingeräumt hatten. (riz/sda/dpa)
Servette Chênois empfängt den Rekordsieger
Servette Chênois kennt seine sechs Gegner für die Ligaphase der Champions League. Den Genferinnen werden grosse Namen, darunter der FC Barcelona gegenüber stehen. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Das grösste Highlight für die Schweizer Meisterinnen aus Genf in der Ligaphase der Königsklasse dürfte das Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona sein. In Spanien trifft Servette nicht nur auf den Sieger der Champions League 2026, sondern auch auf die Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib.

Ebenfalls auswärts spielt Servette gegen die AS Roma und Alayah Pilgrim. Das dritte Auswärtsspiel wird in Dänemark mit dem HB Köge als Gegner stattfinden. Zuhause empfangen die Genferinnen den Rekordsieger Olympique Lyon, den Paris FC und OH Leuven. (riz/sda)


Gottéron mit Auftaktsieg dank spätem Doppelschlag
Für Fribourg-Gottéron beginnt die Saison, wie die alte aufgehört hat: mit einem Sieg. Der Schweizer Meister gewinnt in der 1. Runde der Champions Hockey League in Graz dank zwei späten Toren mit 4:2.

Ein Freiburger Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für die Entscheidung in einem hart umkämpften Duell mit den Graz 99ers. Yannick Rathgeb traf in der 54. Minute zum 2:1 für die Gäste, nur 39 Sekunden später erhöhte Anthony Richard auf 3:1. Der neu verpflichtete kanadische Stürmer traf 55 Sekunden vor Schluss ins leere Tor ein zweites Mal, nachdem die Grazer zuvor bei einer Strafe gegen Gottéron mit einem sechsten Feldspieler noch einmal auf 2:3 verkürzt hatten. (hkl/sda)

Chinese führt vor Quintett um Titelverteidiger Lawrence
Der Chinese Wu Ashun führt am Omega European Masters in Crans-Montana das Feld nach der Auftaktrunde an. Der 41-Jährige absolvierte die 1. Runde auf dem Walliser Hochplateau mit 63 Schlägen, sieben unter Par.

Einen Schlag dahinter folgt ein Quintett, zu dem auch der südafrikanische Titelverteidiger Thriston Lawrence gehört. Der Spanier Sergio Garcia, einst die Nummer 2 der Welt, ist nach den ersten 18 Löchern im 90. Rang klassiert und liegt damit gleichauf mit Joel Girrbach, der nach seinem starken 7. Platz im Vorjahr als grösster Schweizer Hoffnungsträger gilt.

Als beste einheimische Golfer liegen Ronan Kleu und der überraschende Amateur Mischa Candinas mit 69 Schlägen, einem unter Par, im 65. Rang. Damit haben sie gute Chancen, am Freitag den Cut zu schaffen und die beiden Finalrunden am Wochenende zu bestreiten. (hkl/sda)

Weltmeister Marcos Llorente beendet Nationalmannschaftskarriere
Marcos Llorente beendet seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft. Der 31-jährige Aussenverteidiger von Atlético Madrid gab seinen Entscheid auf Instagram bekannt. Llorente bestritt 27 Länderspiele für Spanien, drei davon in diesem Sommer auf dem Weg zum WM-Titel. (hkl/sda/afp)

Mas baut Vorsprung aus - Junger Slowene siegt
Enric Mas baut seine Führung in der Gesamtwertung an der Vuelta aus. Der Spanier schafft es in der schweren Bergetappe zur Sternwarte von Calar Alto seine direkten Konkurrenten zu distanzieren. Den Tagessieg bei der Bergankunft auf über 2150 Meter über Meer holte sich der junge Slowene Jakob Omrzel. Der 20-Jährige setzte sich als Ausreisser nach 166,6 km und 4500 Höhenmetern solo durch.

Mas überquerte die Ziellinie mit knapp drei Minuten Rückstand als Siebter. Der Träger des roten Leadertrikots distanzierte seine Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg auf dem 17 Kilometer langen Schlussanstieg. Damit baute der Captain des spanischen Teams Movistar seinen Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic und den Österreicher Felix Gall um 27 Sekunden auf 1:45 beziehungsweise 2:06 Minuten aus. Diese Reserve kann Mas, der als starker Bergfahrer gilt, im Hinblick auf das zweite Zeitfahren am kommenden Donnerstag gut gebrauchen. (hkl/sda)

Ein Schweizer Amateur glänzt am ersten Tag
Bei Königswetter beginnt in Crans-sur-Sierre das Omega European Masters. Ein 21-jähriger Amateur sorgt für ein erstes Schweizer Highlight. Mischa Candinas aus Geroldswil - eine der grössten Schweizer Hoffnungen - startete in Crans in sein erstes Profiturnier. Mit einem Eagle (2 unter Par) an seinem sechsten Loch schaffte es Candinas in die Spitzengruppe. Erst am letzten Loch büsste er noch einen Schlag ein. Aber mit 70 Schlägen (1 unter Par) hält der Zürcher die Pace, um auch am Wochenende noch mit von der Partie zu sein.

Zu den ersten Schweizern, welche die erste Runde beendete, gehörte auch Benjamin Rusch, der vor zwei Jahren noch die Tourkarte auf der DP World Tour besass. Trotz eines Quadruple-Bogey am sechsten Loch (4 über Par) gelang dem 37-jährigen Thurgauer eine Par-Runde, womit auch er am Freitag den Cut noch schaffen kann. Von einem «Riesen-Malheur» am sechsten Loch sprach Rusch nach seiner Runde, «ich fühlte mich wie der grösste Amateur. Zum Glück gelang mir danach noch eine Reaktion.» (riz/sda)




Dzeko kündigt Rücktritt aus dem Nationalteam an
Edin Dzeko kündigt seinen Rückzug aus dem Nationalteam von Bosnien-Herzegowina an. Der 40-jährige Stürmer steht am 2. Oktober im Heimspiel gegen Schweden im Rahmen der Nations League ein letztes Mal für seine Heimat im Einsatz. «Nichts in meiner Karriere war jemals mit dem Stolz vergleichbar, den ich jedes einzelne Mal empfunden habe, wenn ich dieses Trikot getragen habe. Nichts!», schreibt Dzeko in dem emotionalen Post auf Instagram.

Dzeko bestritt bisher 151 Länderspiele, in denen ihm 73 Tore gelangen. Vor der Partie gegen Schweden spielt Bosnien-Herzegowina in der letzten September-Woche in der Nations League auswärts gegen Polen und Rumänien. An der WM im Sommer scheiterte die Mannschaft mit Dzeko in den Sechzehntelfinals an den USA. Das Gruppenspiel gegen die Schweiz verlor sie 1:4. Dzeko, der unter anderem auch für Manchester City und Inter Mailand gespielt hat, steht derzeit bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 unter Vertrag. (riz/sda)


Lange Pause für Klotens Stürmer Gignac
Der Kanadier Brandon Gignac vom EHC Kloten ist schon wieder verletzt. Der Stürmer muss gemäss einem Eintrag auf der Homepage des Vereins wegen einer Ellbogen-Verletzung rund zwölf Wochen pausieren.

Gignac musste bereits während der Saisonvorbereitung eine Zwangspause einlegen. Ihm machte eine Verletzung im Unterkörper zu schaffen. Kloten trifft zum Auftakt der Meisterschaft in der National League am Dienstag, 15. September, auswärts auf die Rapperswil-Jona Lakers. (riz/sda)
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