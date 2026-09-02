Drei Monate nach dem Formel-1-Rennen in Monaco muss Pierre Gasly Platz 3 wieder abgeben. Der Weltverband FIA gibt den Einsprüchen mehrerer Teams gegen die nachträgliche Rennresultat-Änderung statt. Dem Alpine-Fahrer wurden die Zeitstrafen deshalb wieder aufgebrummt, womit er nun auf Platz 7 klassiert wird. Hinter Sieger Kimi Antonelli (Mercedes) belegen Isack Hadjar (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari) die weiteren Podestränge.
Hintergrund war das Chaos um Tempoverstösse in der Boxengasse von Monte-Carlo, das eine Reihe von Strafen gegen mehrere Piloten zur Folge hatte. Gaslys zwei Fünf-Sekunden-Strafen waren jedoch später am Grünen Tisch aufgehoben worden, weil die Organisatoren Probleme bei der Zeitmessung eingeräumt hatten. (riz/sda/dpa)
Hintergrund war das Chaos um Tempoverstösse in der Boxengasse von Monte-Carlo, das eine Reihe von Strafen gegen mehrere Piloten zur Folge hatte. Gaslys zwei Fünf-Sekunden-Strafen waren jedoch später am Grünen Tisch aufgehoben worden, weil die Organisatoren Probleme bei der Zeitmessung eingeräumt hatten. (riz/sda/dpa)