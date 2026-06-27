Gavin McKenna wurde von den Toronto Maple Leafs als erster Spieler im diesjährigen NHL-Draft gezogen.
An zweiter Stelle wurde Ivar Stenberg gedraftet. Die San Jose Sharks entschieden sich für den schwedischen Stürmer, der in 43 Partien 33 Punkte für Frölunda in der schwedischen Liga sammelte.
Caleb Malhotra folgte als dritter Spieler. Der Kanadier wurde von den Vancouver Canucks gezogen.
Aus der Schweiz hat Lars Steiner die grössten Chancen, von einem Team gedraftet zu werden. In der ersten Runde wurde der 18-Jährige nicht berücksichtigt. (car/sda)
An zweiter Stelle wurde Ivar Stenberg gedraftet. Die San Jose Sharks entschieden sich für den schwedischen Stürmer, der in 43 Partien 33 Punkte für Frölunda in der schwedischen Liga sammelte.
Caleb Malhotra folgte als dritter Spieler. Der Kanadier wurde von den Vancouver Canucks gezogen.
Aus der Schweiz hat Lars Steiner die grössten Chancen, von einem Team gedraftet zu werden. In der ersten Runde wurde der 18-Jährige nicht berücksichtigt. (car/sda)