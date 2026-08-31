Downhill-Spezialistin Lisa Baumann
hat erstmals eine WM-Medaille
gewonnen. In Val di Sole klassierte sich die 25-jährige Neuenburgerin im 2. Rang. Gold ging an die Österreicherin Valentina Höll, die ihren fünften Titel in Folge feierte.
Sie spüre «alle Emotionen», sagte Baumann unter Tränen im Interview mit SRF. «Ich habe so viel dafür trainiert und bin so glücklich.»
Der Schweizerin, die in der Vergangenheit oft mit ihrer Nervosität zu kämpfen hatte, gelang der volle Fokus auf ihre Fahrt – «und es hat geklappt.»
Bei den Männern hatte der einzige für den Final qualifizierte Schweizer Yannick Bächler wie erwartet nichts mit der Vergabe der Medaillen zu tun.
Der 25-Jährige klassierte sich beim Sieg von Jackson Goldstone im 39. Rang. Eine Schweizer Erfolgsmeldung gab es schon am Vormittag. Raoul Schneeberger
gewann im Rennen der Junioren den WM-Titel. (ram/sda)