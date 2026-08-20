Der Rasen des Champions-League-Siegers und französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain ist derzeit alles andere als meisterlich. Ein Pilzbefall und die starke Sommerhitze haben dem Grün im Parc des Princes derart zugesetzt, dass die Liga den Platz als nicht bespielbar und nicht sicher einstufte.
Deshalb kann PSG sein erstes Spiel der neuen Saison in der Ligue 1 am Sonntag nicht wie geplant zu Hause gegen Stade Rennes austragen. Die Partie wurde kurzfristig nach Rennes verlegt und findet nun im Roazhon Park statt. Spätestens für das nächste PSG-Heimspiel gegen Monaco am 4. September soll ein neuer Rasen bereit sein. (ram/sda)
Deshalb kann PSG sein erstes Spiel der neuen Saison in der Ligue 1 am Sonntag nicht wie geplant zu Hause gegen Stade Rennes austragen. Die Partie wurde kurzfristig nach Rennes verlegt und findet nun im Roazhon Park statt. Spätestens für das nächste PSG-Heimspiel gegen Monaco am 4. September soll ein neuer Rasen bereit sein. (ram/sda)
L'état de la pelouse du Parc des Princes #TeamPSG @Yoyopsg pic.twitter.com/GfuzLsx1u8— ParisTeam (@Paristeamfr) August 19, 2026