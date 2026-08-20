Der topgesetzteist beim ATP-1000-TurnierDer Deutsche verlor gegen den Amerikaner Tommy Paul nach vergebenem Matchball.Zverev tat sich bei der Hauptprobe auf das in zehn Tagen beginnende US Open beim 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 vorab nach einem rund anderthalb Stunden dauernden Unterbruch der Partie schwer, der wegen Regens nötig war. Gleichwohl erarbeitete sich der French-Open-Sieger im Tiebreak des zweiten Satzes die Möglichkeit, als Gewinner vom Platz zu gehen. Den Matchball beim Stande von 6:5 liess er aber ungenutzt wie die Führung mit Break im dritten Umgang. Nach dem 4:2 gewann Paul vier Games in Folge.Die Achtelfinals bedeuteten auch für die Nummer 2 des Turniers,Endstation. Der Kanadier unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe 3:6, 4:6. (ram/sda)