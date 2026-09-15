Kolumbiens Spielmacher James Rodriguez kündigt via Social Media das Ende seiner internationalen Karriere an. Der 35-Jährige bestritt damit das letzte seiner 131 Länderspiele im WM-Viertelfinal gegen die Schweiz. Die Südamerikaner scheiterten im Penaltyschiessen. Rodriguez stand als Captain 66 Minuten lang auf dem Feld.
Rodriguez nahm an drei Weltmeisterschaften teil. 2014 in Brasilien wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig und scheiterte wie in diesem Sommer im Viertelfinal. Seine Klubkarriere setzt der elegante Mittelfeldspieler, der einst unter anderem für Real Madrid und Bayern München spielte, in seiner Heimat bei Atlético Nacional fort. (abu/sda/afp)
Rodriguez nahm an drei Weltmeisterschaften teil. 2014 in Brasilien wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig und scheiterte wie in diesem Sommer im Viertelfinal. Seine Klubkarriere setzt der elegante Mittelfeldspieler, der einst unter anderem für Real Madrid und Bayern München spielte, in seiner Heimat bei Atlético Nacional fort. (abu/sda/afp)