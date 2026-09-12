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Sion schlägt FCSG klar – GC gewinnt nach Bürki-Rot auch in Thun

Torschuetze Franck Surdez (SIO), links, und Winsley Boteli (SIO) bejubeln das Tor zum 0-2 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und dem FC Sion (FCS), ...
Der FC Sion kommt derzeit nicht aus dem Jubeln heraus.Bild: keystone

Gnadenloses Sion schlägt FCSG klar +++ Captain Bürki sieht wieder Rot: Thun unterliegt GC

Sion beisst sich in der Super League als erster Herausforderer der Titelfavoriten YB und Lugano fest. Die Walliser schlagen St. Gallen auswärts 3:0. Meister Thun rutscht durch eine 0:1-Heimniederlage gegen die Grasshoppers auf den 9. Platz ab.
12.09.2026, 16:4512.09.2026, 21:06
Inhaltsverzeichnis
St.Gallen – Sion 0:3
Thun – GC 0:1
Die Tabelle
Die Torschützenliste

St.Gallen – Sion 0:3

Sion legte die Basis zum Erfolg in der ersten Halbzeit mit Toren von Ilyas Chouaref und Franck Surdez (37./45. Minute). Den frühen Schlusspunkt setzte Ali Kabacalman mit dem 3:0 nach einer Stunde nach Vorlage von Chouaref. Bei den ersten beiden Toren glänzte jeweils Sions Juwel Winsley Boteli als Vorbereiter.

Boteli lanciert Surdez beim Konter hervorragend.Video: SRF

St. Gallen stand ohne seinen verletzten Captain Lukas Görtler auf verlorenem Posten. Die Absenz des Aggressivleaders, mit dem der FCSG durchschnittlich 0,25 Punkte mehr pro Spiel und zehn Prozent mehr Punkte holte als ohne ihn, liess sich nicht kaschieren, wenngleich mit Carlo Boukhalfa ein anderer Leistungsträger in die Startelf zurückkehrte.

Sion festigte damit seinen 3. Tabellenplatz und schuf sich eine Differenz von fünf Punkten auf die fünftplatzierten St. Galler.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

St.Gallen - Sion 0:3 (0:2)
17'814 Zuschauer. SR Fähndrich.
Tore: 37. Chouaref (Boteli) 0:1. 45. Surdez (Boteli) 0:2. 59. Kabacalman (Chouaref) 0:3.
St.Gallen: Zigi; Kleine-Bekel, Stanic, Okoroji; Vandermersch (46. Owusu), Frokaj (61. Witzig), Daschner, Boukhalfa (60. Neziri), Stevanovic; Scherrer (60. Besio), Balde (61. Hunziker).
Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos Cipriano; Kabacalman (80. Kololli), Baltazar Costa; Chouaref (66. Nivokazi), Rrudhani (78. Chipperfield), Surdez (66. Lukembila); Boteli (66. Berdayes).
Verwarnungen: 23. Surdez, 61. Stanic, 84. Hunziker.

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Thun – GC 0:1

Meister Thun tritt in der Super League auf der Stelle. Die Berner Oberländer unterliegen den Grasshoppers zuhause 0:1. Eine frühe Rote Karte gegen Captain Marco Bürki trägt zum nächsten Rückschlag bei.

Bürki wurde in der 38. Minute wegen eines Ellbogenschlags gegen Nikolas Muci vom Feld geschickt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber indes schon im Hintertreffen. Samuele Bengondo, Sohn des ehemaligen Winterthur-Stürmers Patrick Bengondo, erzielte in der 23. Minute seinen zweiten Saisontreffer.

Der Platzverweis gegen Marco Bürki.Video: SRF

Nach sieben Runden steht Thun damit bei zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen. Der Zauber der Vorsaison, als die Mannschaft unter Trainer Mauro Lustrinelli zum sensationellen Meistertitel flog, ist nach dem personelles Aderlass und dem mässigen Saisonstart endgültig verflogen.

Ein schwacher Saisonstart muss allerdings noch kein schlechtes Omen sein für einen Meister: Die Young Boys hatten 2024/25 nach sieben Spielen bloss sechs Punkte auf dem Konto und schlossen die Saison noch im 3. Rang ab, der FC Zürich gewann 2022/23 keines der ersten sieben Spiele und schaffte den Ligaerhalt letztlich ungefährdet.

GC setzte seinen Aufwärtstrend derweil fort. Der Barrage-Teilnehmer der letzten Saison feierte den zweiten Saisonsieg und blieb zum dritten Mal in Folge ungeschlagen.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Thun - Grasshoppers 0:1 (0:1)
8295 Zuschauer. SR Kanagasingam.
Tor: 23. Bengondo 0:1.
Thun: Steffen; Fehr (71. Dähler), Bamert, Bürki, Strannegaard (55. Mambwa); Roth, Zoukit; Reichmuth (82. Maier), Saiz (71. Käit); Dursun (55. Christoffersson), Labeau.
Grasshoppers: Hübel; Stroscio, Bettkober, Pllana, Rissi; Clemente (69. Morandi), Guibelalde, Abrashi (54. Goudmijn); Bengondo (54. Plange), Muci (54. Lee Young-Jun), Krasniqi.
Bemerkungen: 38. Rote Karte gegen Bürki (Tätlichkeit).
Verwarnungen: 56. Mambwa, 58. Goudmijn, 60. Zoukit, 60. Plange, 86. Steffen, 88. Guibelalde. (nih/sda)

Die Tabelle

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