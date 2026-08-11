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Sportnews-Ticker: Keine Flagge für Russlands Starter an Turn-EM

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Keine Flagge für Russlands Starter an der Turn-EM +++ Ponti über 50 m Delfin im EM-Final

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
11.08.2026, 06:4011.08.2026, 06:40
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Bei WM und EM: Keine Flagge und Hymne für Russlands Starter
Trotz der Aufhebung aller Beschränkungen durch den Turn-Weltverband (FIG) dürfen die Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt sowie bei den Europameisterschaften der Turnerinnen und Turner in Kroatien nur unter neutralem Status starten. Das haben die austragenden nationalen Verbände und der Welt- respektive Kontinentalverband mit den Regierungen vereinbart.

Sollten Teilnehmer aus den beiden Ländern bei den am Mittwoch beginnenden Gymnastik-Titelkämpfen oder den am Donnerstag startenden Turn-Kontinentalmeisterschaften eine Medaille gewinnen, wird bei der Siegerehrung die Flagge des Weltverbandes statt der Nationalfahne gehisst. Im Falle eines Sieges von russischen oder belarussischen Athleten ertönt bei der Medaillenzeremonie statt der jeweiligen Nationalhymne nur neutrale Musik. (riz/sda/dpa)
Sie machen Werbung für Putins Krieg – und werden als «neutrale» Athleten zugelassen
Ponti über 50 m Delfin im Final
Noè Ponti zieht an den Europameisterschaften in Paris über 50 m Delfin souverän in den Final ein. Der Tessiner überzeugte mit einer Zeit von 22,53. Damit übertrifft er seine Zeit von den Vorläufen am Montagmorgen, als er die 50 m in 22,69 Sekunden schwamm, deutlich.

Der Final in der Disziplin, in der Ponti an den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur Silber gewonnen hat, findet am Dienstagabend um kurz nach 18:30 Uhr statt. (abu/sda)


Fernandes für zwei Spiele gesperrt
Für die Rote Karte im Spiel gegen Lausanne-Sport wird Edimilson Fernandes für zwei Spiele gesperrt. Dies teilt die Disziplinarkommission der Swiss Football League mit.

Damit muss YB im kommenden Cupspiel gegen Liestal sowie im anschliessenden Meisterschaftsspiel gegen Vaduz auf den Mittelfeldspieler verzichten. Für das Heimspiel gegen den FC Basel am Samstag, 29. August, steht Fernandes wieder zur Verfügung. (car/sda)


Ponti mit Saisonbestleistung souverän im Halbfinal
Noè Ponti startet überzeugend in die Europameisterschaften in Paris. Der Tessiner qualifiziert sich über 50 m Delfin souverän für die Halbfinals vom Montagabend.

In 22,69 Sekunden schwamm Ponti die zweitbeste Zeit der Vorläufe und stellte dabei eine persönliche Saisonbestleistung auf. Über die eine Bahnlänge war einzig sein grosser Rivale Maxime Grousset noch schneller. Der Franzose, der im vergangenen Jahr in Singapur sowohl über 50 m als auch über 100 m Delfin vor Ponti Weltmeister geworden war, zeigte nach seinem Anfang Juni erlittenen Fussbruch ein starkes Comeback und blieb in 22,49 Sekunden nur 22 Hundertstel über dem Weltrekord.

Marius Toscan verpasste über 400 m Lagen den Finaleinzug. Der 24-jährige Ostschweizer schlug in seiner Paradedisziplin nach 4:17,77 Minuten mit der zwölftbesten Zeit an, gut sieben Zehntel hinter seiner Bestzeit, die er vor einem Jahr an der WM aufgestellt hatte. Zur Finalqualifikation fehlten Toscan gut 1,7 Sekunden.

Gian-Luca Gartmann schied über 100 m Brust ebenso in den Verläufen aus wie Angelina Patt über 100 m Crawl sowie Fanny Borer, Gaia Rasmussen und Manon Richard über 200 m Rücken. (car/sda)


NBA trauert um Trainerlegende Don Nelson
Die Basketball-Welt trauert um Don Nelson. Die Trainerlegende ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte. Mit 1335 Siegen als Trainer hielt Nelson lange den NBA-Rekord, ehe ihn Gregg Popovich 2022 überholte. Dreimal wurde der Amerikaner zum Trainer des Jahres gewählt (1983, 1985, 1992). Trotz 18 Playoff-Teilnahmen gelang es ihm jedoch nie, sein Team in die NBA-Finals zu führen.

Als Spieler feierte Nelson hingegen grosse Erfolge. Mit den Boston Celtics wurde er zwischen 1966 und 1976 fünfmal NBA-Champion. Die Celtics ehrten ihn zudem, indem sie seine Trikotnummer 19 nicht mehr vergeben. (ram/sda/afp)
Schweizerinnen sprinten wie 2024 zu Silber in der Staffel
Zum Abschluss der U20-WM in Eugene, Oregon, gibt es für das Schweizer Team eine zweite Medaille. Die 4x-100-m-Staffel der Frauen gewinnt wie vor zwei Jahren Silber.

Mara Schwitter, Xenia Buri, Milla Tonazzi und Joy Umegbolu mussten sich einzig Titelverteidiger Jamaika geschlagen geben. In 43,36 Sekunden verpasste das Quartett den Schweizer U20- und U23-Rekord lediglich um vier Hundertstel.

Für die Schweiz war es der zweite Podestplatz an den Titelkämpfen in den USA, nachdem die Siebenkämpferin Anna Pfister schon Bronze gewonnen hatte. (car/sda)



Erste Schweizer Medaille heute möglich
An der Leichtathletik-EM in Birmingham geht es gleich von Tag 1 an zur Sache. Sofern alles nach Plan läuft, steht Géraldine Di Tizio-Frey am heute Abend um 22.50 Uhr Schweizer Zeit im Final über 100 m. Die Zentralschweizerin tritt als Saisonschnellste (10,96 Sekunden) an und würde erstmals an einem Grossanlass zuschlagen.

Auch Dominic Lobalu ist eine Medaille zuzutrauen. Der St. Galler steht um 21.40 Uhr im Final über 5000 m. Der Olympia-Vierte gewann vor zwei Jahren in dieser Disziplin Bronze. (car/sda)

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