Beim Omega European Masters in Crans-Montana triumphiert Thriston Lawrence nach einem dramatischen Stechen. Der Südafrikaner entscheidet das Playoff gegen den Engländer Paul Casey am vierten Extra-Loch für sich. Der Schweizer Joel Girrbach beendet das Heimturnier nach einer starken Schlussrunde auf dem starken neunten Platz.
Mit diesem Erfolg auf dem Walliser Hochplateau schreibt Lawrence Geschichte. Es ist sein dritter Sieg in Crans-Montana, womit er mit dem legendären Spanier Severiano Ballesteros gleichzieht – dem einzigen Golfer, der dieses Traditionsturnier zuvor ebenfalls dreimal gewinnen konnte. Für den Südafrikaner, der als Titelverteidiger angetreten war, bedeutet dieser Triumph gleichzeitig den siebten Sieg auf der europäischen Tour. (riz/sda)
Mit diesem Erfolg auf dem Walliser Hochplateau schreibt Lawrence Geschichte. Es ist sein dritter Sieg in Crans-Montana, womit er mit dem legendären Spanier Severiano Ballesteros gleichzieht – dem einzigen Golfer, der dieses Traditionsturnier zuvor ebenfalls dreimal gewinnen konnte. Für den Südafrikaner, der als Titelverteidiger angetreten war, bedeutet dieser Triumph gleichzeitig den siebten Sieg auf der europäischen Tour. (riz/sda)