Lewis Hamilton befindet sich vor den heimischen Fans in England in Topform. Der Rekordweltmeister holt sich die Pole-Position für das Sprintrennen vom Samstag.
Lewis Hamilton raste im Ferrari unter dem Jubel der britischen Fans in 1:28,376 Minuten zur Bestzeit. Hamilton, der zuvor schon das einzige Freie Training mit der Bestzeit geprägt hatte, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes (0,011 Sekunden zurück) auf Platz 2.
Dritter für den Kurz-Event über 100 Kilometer ohne verpflichtenden Reifenwechsel wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen (0,321 Sekunden zurück). (car/sda)
Lewis Hamilton raste im Ferrari unter dem Jubel der britischen Fans in 1:28,376 Minuten zur Bestzeit. Hamilton, der zuvor schon das einzige Freie Training mit der Bestzeit geprägt hatte, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes (0,011 Sekunden zurück) auf Platz 2.
Dritter für den Kurz-Event über 100 Kilometer ohne verpflichtenden Reifenwechsel wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen (0,321 Sekunden zurück). (car/sda)