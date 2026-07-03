Auch in Genf waren die Public Viewings voll. Bild: keystone

Ein Nati-Spiel zur ungewohnten Morgenstunde – was dabei aufgefallen ist

Noch nie hat ein Schweizer WM-Spiel so früh stattgefunden wie der Sechzehntelfinal gegen Algerien mit Anpfiff um 5 Uhr. Was anders war und was wie immer.

Adrian Bürgler Folge mir

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Volle Public Viewings

Leere Public Viewings, bis auf den einen oder anderen Betrunkenen, der noch herumtorkelt? Wer das beim Nati-Spiel um 5 Uhr morgens erwartete, wurde überrascht. Egal ob in Zürich, Winterthur, Genf, Bern, Luzern oder Basel: Für die Nati standen viele Fans früh auf und füllten die Public Viewings. Statt Bier und Chips gab es für einmal Kaffee und Gipfeli – oder halt trotzdem den einen oder anderen Hopfentee.

E-Trotti-Friedhof

Die vielen Frühaufsteher machten sich auch anderswo bemerkbar. Der Uber-Fahrer auf dem Weg zum Büro meinte, er habe um diese Uhrzeit an einem Wochentag noch nie so viele Autos und Menschen unterwegs gesehen. Doch wie kommt man an einem frühen Freitagmorgen ohne ÖV rechtzeitig zum Anpfiff ins Public Viewing?

Parmelins Käppi fiel uns natürlich auch auf: Los, erweitern wir Parmelins Käppi-Sammlung!

Na klar: Mit dem E-Bike oder dem E-Trottinett. Und werden die wieder schön verräumt, wenn man sein Ziel erreicht hat? Natürlich nicht. So verkam der Bereich rund ums Public Viewing in der Zürcher Maag Halle in der Nähe des watson-Büros zum E-Trotti-Friedhof.

Die E-Trottis um 5 Uhr morgens. Bild: watson

Auch einige Stunden später hat der Friedhof vor dem Pfingstweid-Parkhaus noch Bestand. Bild: watson

Ungewohnte Schlangen

Kurz vor Schichtbeginn noch rasch in einem Laden das Frühstück holen? Nicht so einfach, wenn beim Spiel der Schweizer Nati gerade Pause ist. So erlebte das unser Chef vom Dienst, Dario:

«In der Pause wollte ich rasch für einen Zmorge in den Migrolino – leider war ich nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Schon bevor der Laden um 6 Uhr öffnete, bildete sich eine Schlange, als würden die Leute auf das neue iPhone warten. Und als die Türen dann endlich aufgingen, stand da eine Art Türsteher, der nur kleine Mengen an Leuten gleichzeitig in den Laden liess, um ein Überfüllen zu verhindern. Sowas habe ich noch nie erlebt.»

Vor dem Migrolino an der Hardbrücke bildeten sich Schlangen. Bild: watson

Ungewollter Wecker

Der Sieg der Nati respektive die beiden Tore kamen aber nicht überall gut an. Reporterin Aylin Erol berichtet:

«Ich hab das Spiel nicht geguckt. Aber wurde trotzdem irgendwann gegen 6 Uhr von einem Hupen geweckt. Weil: Fenster offen. Merci für de!»

Dabei dürfte es sich um ein Jubelhupen nach Dan Ndoyes Blitztor zum 2:0 nach Wiederbeginn in der zweiten Halbzeit gehandelt haben.

Hupkonzert mal anders

Als kurz nach sieben Uhr der Schweizer Einzug in den Achtelfinal feststand, strömten die Menschen aus den Public Viewings auf die Strassen und feierten dort weiter. Rund um die Hardbrücke erklang sogar der eine oder andere Böller – auch das gewöhnungsbedürftig in den Morgenstunden.

Public Viewing um 5 Uhr Morgens – so war es: Video: watson/Emanuella Kälin, Delia Klo

Und auf den Strassen ging das Hupkonzert los. Mitten im Pendlerverkehr fühlte sich auch das etwas anders an, zumal sich mitunter auch die tieferen und lauteren Töne von LKW-Hupen einmischten. Ob die Lastwagenfahrer ebenfalls aus Freude oder doch aus Ärger über den wohl unerwarteten Stau hupten, bleibt offen.

Eine weitere Auffälligkeit: Nach einer guten Stunde des Feierns, des Singens und des Hupens kehrt Ruhe ein. Nach dem Public Viewing ist eben vor der Schule oder der Arbeit.