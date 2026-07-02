Die Schlummertaste drücken oder sich vor den Fernseher verschieben? Bild: www.imago-images.de

Das Algerien-Spiel tanzt aus der Reihe – der Anpfiff aller Schweizer WM-Partien

So früh mussten Schweizer Fussballfans noch nie aus den Federn: Der WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien wird ab 5 Uhr morgens Schweizer Zeit ausgetragen. Ein Blick zurück.

Ralf Meile Folge mir

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44 Spiele an Weltmeisterschafts-Endrunden hat die Schweiz in ihrer Geschichte bestritten. In der ewigen Tabelle der Fussball-Weltmeisterschaften belegte die Nati vor dem Turnier in diesem Sommer Rang 17.

Um welche Uhrzeit haben diese 44 Spiele für die Fans in der Schweiz stattgefunden? Wichtiger Hinweis: Alle Zeiten wurden auf unsere mitteleuropäische Zeit übertragen.

Das früheste Spiel

Der WM-Sechzehntelfinal 2026 in Vancouver gegen Algerien sorgt schon vor dem Anpfiff für einen Rekord. Nie zuvor hat ein Weltmeisterschaftsspiel der Schweiz für die Fans in der Heimat so früh begonnen: um 5 Uhr morgens. Die Lokalzeit an der kanadischen Westküste ist 20 Uhr.

Nur für eine andere Partie mussten Anhänger schon vormittags einschalten, wenn sie live dabei sein wollten: 2022 eröffnete die Schweiz ihr WM-Turnier um 11 Uhr gegen Kamerun (Lokalzeit in Katar: 13 Uhr).

Die Nati feiert mit ihren Fans den 1:0-Sieg über Kamerun an der WM 2022. Bild: keystone

Das späteste Spiel

An der WM 1994 in den USA schaffte die Schweiz den Sprung in die Achtelfinals, wo Spanien zu stark war. Die Partie in Washington D.C. wurde um 16.30 Uhr Ortszeit angepfiffen – 22.30 Uhr in der Heimat.

Die Schweizer Elf, die gegen Spanien 0:3 verliert und deren WM-Abenteuer danach vorbei ist. Bild: www.imago-images.de

Die häufigste Anspielzeit

20.00 Uhr. Acht WM-Partien der Schweiz starteten in der Heimat zur Prime Time.



Insgesamt meinten es die Spielplangestalter gut mit den Schweizer Fans. Fast die Hälfte aller WM-Spiele der Nati wurden zwischen 19 und 21 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.



Die kuriosen Anspielzeiten

Aus dem Rahmen fällt die Heim-WM 1954: Gegen Italien wurde in Lausanne um 17.50 Uhr angespielt, gegen England war in Bern die Anspielzeit 17.10 Uhr.

In diesem Jahrtausend begannen alle Schweizer Spiele zur vollen Stunde – mit einer Ausnahme. Der Anpfiff zum lahmen 0:0 gegen Honduras im kalten Bloemfontein an der WM 2010 in Südafrika erfolgte um 20.30 Uhr.