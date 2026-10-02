Reindl folgt auf den Franzosen Luc Tardif, gegen den der Deutsche vor fünf Jahren bei der Präsidentschaftswahl noch gescheitert war. Reindl will in seiner Rolle besonders die Kommunikation mit der NHL verbessern, um nicht «vor jeden Olympischen Spielen das gleiche Theater» zu haben. Im Februar in Mailand hatten die besten Eishockeyspieler der Welt nach schwierigen Verhandlungen erstmals seit 2014 in Sotschi wieder am olympischen Turnier teilgenommen. (abu/sda/dpa)
Meet the new President of the IIHF.— IIHF (@IIHFHockey) October 2, 2026
Franz Reindl has been elected to lead the International Ice Hockey Federation for the next four-year term.
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