fährt beim Mountainbike-Weltcup in Andorra im Rennen über die olympische Distanz aufs Podest. Die Zürcherin wirdAls Siegerin traf Jenny Rissveds aus Schweden im Zwergstaat in den östlichen Pyrenäen auf rund 2000 m ü.M. im Ziel ein. Die Weltmeisterin gewann mit einem Vorsprung von 17 Sekunden.Im sechsten Rennen der Saison holten die Schweizer Frauen zum fünften Mal einen Podestplatz. Für Sina Frei ist es bereits das dritte Podium.Jenny Rissveds gelang in Andorra das Double. Die Weltcup-Führende hatte bereits am Freitag den Short Track gewonnen. Auch am Sonntag zog sie bereits nach der ersten von sieben Runden allein an der Spitze ihre Kreise. Einzig Ronja Blöchlinger folgte. Die Appenzellerin bezahlte ihren schnellen Start jedoch teuer. Sie wurde auf Platz 6 durchgereicht, ehe sie sich wieder fing und unmittelbar vor Alessandra Keller ankam. Mit Nicole Koller auf Platz 9 fuhr eine vierte Schweizerin in die Top Ten.Jolanda Neff musste sich nach einem platten Hinterreifen und einem Sturz im weiteren Rennverlauf mit Platz 22 begnügen. (car/sda)