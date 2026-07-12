Einen Tag nach dem Sieg im Sprint gewinnt Marc Marquez zum zehnten Mal in der MotoGP den Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring.
Der aus der Pole Position gestartete spanische Ducati-Fahrer hatte nach den Stürzen seines Bruders Alex Marquez sowie des Italieners Fabio Di Giannantonio leichtes Spiel und feierte einen ungefährdeten Sieg. Der Japaner Ai Ogura und der Spanier Raul Fernandez, die beide auf einer Aprilia fahren, komplettierten das Podest. (car/sda)
Der aus der Pole Position gestartete spanische Ducati-Fahrer hatte nach den Stürzen seines Bruders Alex Marquez sowie des Italieners Fabio Di Giannantonio leichtes Spiel und feierte einen ungefährdeten Sieg. Der Japaner Ai Ogura und der Spanier Raul Fernandez, die beide auf einer Aprilia fahren, komplettierten das Podest. (car/sda)