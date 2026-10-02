Ambri-Piotta
verliert zum neunten Mal in Folge gegen die SCL Tigers
– diesmal 1:5
zuhause. Bis zur 21. Minute gingen die Emmentaler in der Leventina 3:0 in Führung. Der formstarke Julian Schmutz
mit seinem bereits vierten Saisontor, Arno Nussbaumer
mit seinem ersten Treffer für die Tigers sowie der finnische Verteidiger Juuso Riikola
in Überzahl sorgten bereits früh für eine Vorentscheidung.
Die Langnauer kontrollierten die ersten beiden Linien der stark in die Saison gestarteten Tessiner sehr gut. So tat sich Ambri trotz des ersten Saisontors von Tim Muggli
, der in der 25. Minute auf 1:3 verkürzte, schwer. Gute Torchancen waren Mangelware. Bereits mehr als fünf Minuten vor Schluss nahm Coach Jussi Tapola Goalie Philip Wüthrich vom Eis – mit dem 1:4 als Resultat.
Ambri hat gegen die SCL Tigers seit zweieinhalb Jahren und nunmehr neun Spielen nicht einmal einen Punkt gewonnen. Die Emmentaler verbessern sich mit dem Sieg auf den 3. Platz, die Biancoblu werden etwas zurückgebunden. (cpf/sda)