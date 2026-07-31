Der Schweizer Radprofi Mauro Schmid wechselt Ende Jahr wie erwartet seinen Arbeitgeber. Der 25-jährige Zürcher hat sich für die nächsten drei Saisons beim Schweizer Team Q36.5 verpflichtet.
Schmid steht aktuell in seiner dritten Saison mit der australischen Mannschaft Jayco-AlUla. An der Tour de France sorgte er kürzlich für den ersten Schweizer Etappensieg seit sechs Jahren. In den Tagen darauf bestätigte er seine starke Form mit zwei 2. Plätzen. Seinen ersten von mittlerweile 14 Profisiegen feierte er 2021 mit dem Gewinn der 11. Etappe des Giro d'Italia.
Bei Q36.5 wird Schmid unter anderem Teamkollege von Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock und Landsmann Fabio Christen. Mit dem Zuzug Schmids unterstreicht die 2023 gegründete und in der Schweiz lizenzierte Equipe ihre Ambitionen, mittelfristig in die World Tour aufsteigen zu wollen. (riz/sda)
Schmid steht aktuell in seiner dritten Saison mit der australischen Mannschaft Jayco-AlUla. An der Tour de France sorgte er kürzlich für den ersten Schweizer Etappensieg seit sechs Jahren. In den Tagen darauf bestätigte er seine starke Form mit zwei 2. Plätzen. Seinen ersten von mittlerweile 14 Profisiegen feierte er 2021 mit dem Gewinn der 11. Etappe des Giro d'Italia.
Bei Q36.5 wird Schmid unter anderem Teamkollege von Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock und Landsmann Fabio Christen. Mit dem Zuzug Schmids unterstreicht die 2023 gegründete und in der Schweiz lizenzierte Equipe ihre Ambitionen, mittelfristig in die World Tour aufsteigen zu wollen. (riz/sda)