Der Sommer der Schweizer Fussball-Nati der Frauen mit der Heim-EM bekommt einen eigenen Dokumentarfilm. In «Nati-Sommer ’25 – Ein Turnier begeistert die Schweiz» würde die «Geschichte eines Turniers, das weit über den Sport hinaus Wirkung entfaltet hat» erzählt. Dabei werde die Nati durch die Heim-EM begleitet, die mit dem Viertelfinal gegen Spanien endete.



Der Film solle aber nicht nur ein sportlicher Rückblick sein, wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) mitteilte, sondern auch zeigen, «wie der Frauenfussball in der Schweiz Menschen bewegt, Identifikation schafft und neue Perspektiven eröffnet». Nati-Captain Lia Wälti hofft, dass der Film dadurch eine besondere Wirkung entfalte: «Ich hoffe, dass junge Mädchen den Film sehen und erkennen, dass Träume erreichbar sind, wenn Menschen gemeinsam daran glauben und mit viel Herzblut dafür kämpfen.»



Die Nati-Doku ist ab dem 12. August kostenlos auf Youtube verfügbar. (nih)